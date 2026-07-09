โฆษก ตร.แจงอาร์มมังกร สน.ห้ายขวาง แค่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นที่ ไม่เอี่ยวจีนเทา

โฆษก ตร. เผย บก.น.1 สั่ง ระงับใช้อาร์มรูปมังกรของสายตรวจ สน.ห้วยขวาง เป็นการชั่วคราว หลังพบอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบ ยันการออกแบบเป็นเพียงการสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทา กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องหมายบนเครื่องแบบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของสังคม
วันนี้ (9 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีคืบหน้าสน.ห้วยขวาง สวมเครื่องแบบพร้อมติดเครื่องหมายอาร์มรูปมังกรไว้บริเวณแขนเสื้อ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่า ขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้อาร์มแขนของสายงานป้องกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน เนื่องจากตรวจสอบพบว่า การดำเนินการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การจัดทำเครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ เมื่อพบว่าการดำเนินการยังไม่ครบถ้วน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 จึงมีคำสั่งให้ระงับการใช้ไว้ก่อน จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอน
สำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่า การใช้อาร์มรูปมังกรอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีน หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ทุนจีนในพื้นที่นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า เป็นการเชื่อมโยงจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมา แต่จากการสอบถามข้อมูลไปยังสน.ห้วยขวาง รวมถึงกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พบว่า แนวคิดในการออกแบบอาร์มดังกล่าว เป็นเพียงการนำอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ของหน่วยสายตรวจเท่านั้นโดยพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ห้วยขวาง เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวและชาวจีนเข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจจำนวนมาก จึงนำลักษณะเด่นของพื้นที่มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบอาร์ม เพื่อให้สะท้อนถึงพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทุนจีนหรือทุนสีเทาแต่อย่างใด
"นอกจากนี้ การจัดทำอาร์มดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตและแยกแยะเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานป้องกันและปราบปรามของแต่ละสถานีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าเป็นกำลังพลจากหน่วยใด ซึ่งหลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการออกแบบอาร์มที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรือพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน"โฆษก ตร.กล่าว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า บางหน่วยอาจเลือกใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ บางหน่วยเลือกใช้สัญลักษณ์ที่สะท้อนภารกิจของตนเอง เช่น หน่วยงานด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาจใช้องค์ประกอบที่สื่อถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเป็นสัญลักษณ์ ทั้งหมดล้วนเป็นการออกแบบที่สะท้อนบริบทของหน่วยงาน ไม่ใช่การสื่อความหมายในเชิงอื่น ส่วนรูปแบบอาร์มของ สน.ห้วยขวาง จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่หลังจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และหากจะนำกลับมาใช้ จะต้องผ่านการอนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบเสียก่อน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าการจัดทำอาร์มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทุนจีนหรือทุนสีเทา และหากในอนาคตพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพล ก็จะดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาด โดยยึดหลักว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีก็จะได้รับการยกย่องเชิดชู แต่หากผู้ใดกระทำผิดก็จะถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการละเว้น
พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำชับทุกหน่วยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์บนเครื่องแบบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อครหาจากสังคมในอนาคต