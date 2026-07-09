อัยการสัมมนา จัดการคดีค้ามนุษย์ ปมอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

สนง.อัยการสูงสุด จัดสัมมนาการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ เน้นยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะกรณีอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
วันนี้(9 ก.,ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. นางจตุพร แสงหิรัญ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ภายใต้หลักการปฏิบัติโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim-Centered) และคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ (Trauma-Informed) โดยเฉพาะกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2569 ณ ห้อง 202 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังสำนักงานในภูมิภาค
รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คือการทำให้ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครอง ได้รับการเยียวยา และมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ จะต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา รอบคอบ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพยานหลักฐานตามหลักกฎหมาย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมของประเทศ
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางดำเนินคดีค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป
ด้าน นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือร่วมกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อแสวงหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือของผู้เสียหายกับหน่วยงานรัฐในชั้นพนักงานอัยการ โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือกับพนักงานอัยการโดยตรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือในรูปแบบใหม่ด้านการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์และคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต
นอกจากนี้ ยังมุ่งแสวงหาแนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ภายใต้หลักการปฏิบัติโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim-Centered) และคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ (Trauma-Informed) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหายและประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางจิตใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร รวมทั้งผลักดันการดำเนินคดีเชิงรุกอย่างจริงจังและเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลนิธิไอเจเอ็ม ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีพนักงานอัยการจากสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานอัยการภาค 1 – 9 เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท., ปปง., สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนารวม 191 คน