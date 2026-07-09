บก.น.1 ชี้อาร์มมังกร สน.ห้วยขวาง ผิดระเบียบ สั่งทุกโรงพักตรวจสอบ-ยกเลิกทันที

MGR Online-บก.น.1 ตรวจสอบภาพอาร์มรูป "มังกร" ของตำรวจ สน.ห้วยขวาง ใช้มา 4 ปี เป็นสัญลักษณ์ของฝ่าย ป.มิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝง พบยังไม่ได้รับอนุญาต ผิดระเบียบ ตร.สั่งตรวจสอบและยกเลิกทั้งหมดแล้ว
จากกรณีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปราม (สายตรวจ) สน.ห้วยขวาง ติดเครื่องหมายอาร์มรูป "มังกร" บนแขนเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติราชการ จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้น กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า
1. เครื่องหมายอาร์มรูปมังกรดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามของ สน.ห้วยขวาง ใช้ติดบนเครื่องแบบมาประมาณ 3-4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม สน.ห้วยขวาง ทั้งนี้ การออกแบบเป็นรูปมังกร มิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือกลุ่มใด
2. จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า การใช้เครื่องหมายอาร์มนี้ดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นการใช้เครื่องหมายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน บก.น.1 จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที พร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ ตร.อย่างเคร่งครัด
บก.น.1 ขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ และพร้อมดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ เพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มังกรเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน และบริเวณย่านห้วยขวาง มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สังคมจึงเชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนจีน หรือกลุ่มทุนจีน.