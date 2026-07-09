ป.รวบสาวแสบ! ปลอมเพจฯ “ดิว ธีรภัทร” อินฟลูฯดัง หลอกขายกล่องสุ่มทิพย์

MGR Online - ตำรวจกองปราบปรามตามรวบ 18 มงกุฎสาว สวมรอย “ดิว ธีรภัทร” อินฟลูฯดัง สร้างเพจปลอมหลอกขายกล่องสุ่มทิพย์
วันนี้ ( 9 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นุกูล ใจอารี สว.กก.4 บก.ป.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนครปฐม นำกำลังจับกุม น.ส.กันติศาฯ อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ.249/2567 ลงวันที่ 1 เม.ย.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” และหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่, ศาลจังหวัดลพบุรีและศาลจังหวัดมหาสารคาม ในข้อหาลักลักษณะเดียวกันอีก 3 หมาย ได้บริเวณหน้าโรงงาน ซ.ประชาร่วมใจ 59 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อเดือน พ.ย.2565 ผู้ต้องหาได้สร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม อ้างชื่อ “ดิว ธีรภัทร” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลอกขายกล่องสุ่ม เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อให้โอนเงินให้ 7 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 66,567 บาท ก่อนถูกบล็อกการสนทนา ไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีก จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายไว้ กระทั่งสืบทราบว่าปัจจุบัน น.ส.กันติศา ได้หลบหนีมาทำงานอยู่ที่โรงงานในกรุงเทพฯ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป