พระราม 2 ไม่แผ่ว ปั้นจั่นตอกเสาเข็มโค่นทับคนงานดับ 1 ราย

เกิดเหตุปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงานชายเสียชีวิต 1 ราย ถนนพระราม 2 ตำรวจเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานสาเหตุ เร่งเคลียพื้นที่จราจร
วันนี้ (9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก หน้าบริษัทเอเชี่ยน ช่วงจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวง จ.สมุทรสาคร เกิดเหตุปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงานระหว่างปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีคนงานชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางโทรัด พร้อมหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อชันสูตรพลิกศพ เก็บหลักฐาน และดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ขณะเดียวกันได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นและเปิดพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสัญจร เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเคลียร์พื้นที่ ส่งผลให้การจราจรบนถนนพระราม 2 ขาออก ช่วงดังกล่าวเกิดความติดขัดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องสัญจรผ่าน ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง