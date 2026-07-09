ป.ป.ส. ขยายผล 2 ชาวลาว ระดับสั่งการเฮโรอีนข้ามชาติแอร์สาว แผนประทุษกรรมโยงหลายคดี

MGR Online - “โฆษก ป.ป.ส.” เร่งขอศาลออกหมายจับ 2 ชาวลาว ตัวการระดับผู้สั่งการนำเข้ายาเสพติดเข้าฝั่งไทยเชื่อมโยงคดีแอร์สาวมีนา พบแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
วันนี้ (9 ก.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกรณีแอร์โฮสเตส น.ส.มีนา ซึ่งถูกทางการออสเตรเลียจับกุมตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 ว่า ภายหลังจากที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถนำเอาหลักฐานทั้งหมด และพฤติการณ์ทางคดีเสนอต่อศาลอาญารัชดาภิเษก เพื่อพิจารณาขอออกหมายจับบุคคล เป็นชายชาวลาว จำนวน 2 ราย อายุวัยกลางคนประมาณ 40-50 ปี อาศัยอยู่ในประเทศลาว โดยทั้งคู่ถือเป็นตัวการหลักสำคัญ เป็นเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ มีการโอนเงินจ่ายเครือข่ายให้แบ่งหน้าที่กันทำ และสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณริมแม่น้ำโขง ก่อนมีคนไทยรับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆ และเตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดส่งผ่านกล่องพัสดุ หรือวิธีการใดก็ตาม จากนั้นจึงจะได้กระจายส่งออกประเทศปลายทางที่สามตามรายชื่อผู้รับที่ลิสต์เตรียมไว้
“ทั้งนี้ หากศาลอาญาอนุมัติหมายจับให้ ก็จะได้ประสานทางการ สปป.ลาว ให้ช่วยจับกุมตัวชายชาวลาว 2 รายนี้ เพื่อส่งทางการไทยดำเนินคดี ในฐานความผิด อาทิ สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด, สนับสนุนหรือช่วยเหลือ, และเป็นตัวการร่วมหรือผู้ใช้ให้กระทำความผิด ในข้อหาจำหน่ายหรือลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด ตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
น.ส.อารีภักดิ์ เผยต่อว่า ยังได้มีการตรวจสอบย้อนหลังในเรื่องคดียาเสพติดที่ผ่านมา พบว่าชายชาวลาว 2 รายนี้ มีแผนประทุษกรรมในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ ที่คล้ายคลึงในลักษณะกรณีของ น.ส.มีนา มาก่อนหน้านี้บ่อยครั้ง ดังนั้น ล็อตเฮโรอีนที่ส่งไปถึง น.ส.มีนา จึงไม่ใช่ล็อตแรกที่ชายชาวลาว 2 รายนี้สั่งเครือข่ายดำเนินการ โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ สปป.ลาว มีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในเรื่องของการประสานความร่วมมือจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่ไปซุกซ่อนกบดานในพื้นที่ประเทศ
น.ส.อารีภักดิ์ เผยอีกว่า ส่วนชายชาวลาว 2 รายนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อ “Rose Rose" ซึ่งเป็นผู้ทักแชทข้อความหา น.ส.มีนา เพื่อขอฝากหิ้วกระเป๋าผ้าลายปักช้างไทย ซึ่งซุกซ่อนยาเสพติดเฮโรอีนด้านใน ไปส่งยังเครือข่ายปลายทางประเทศออสเตรเลีย จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่นั้น ตนยังยืนยันว่า เราจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง และจะไม่รีบเร่งด่วนสรุปว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรือไม่
อีกทั้งยังมีผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อ “Rin Rin" ที่ประสานงานติดต่อกับนายอุทัย (ไรเดอร์มือขนกล่องพัสดุยาเสพติดไปส่งคอนโดฯ ของ น.ส.มีนา) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คชื่อ ”Rose Rose" หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้ แต่ปกปิดตัวตนไม่ให้รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากแผนประทุษกรรมของขบวนการเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้าม มักจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำในกลุ่ม โดยไม่ให้แต่ละคนรู้จักกัน เพื่อที่เวลาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ จะไม่มีการขยายผลซักทอดมาถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนให้ได้ซึ่งหลักฐานชัดเจนว่ามันปรากฏร่องรอยบ่งชี้ว่าทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง มีการจัดแจงหน้าที่กันทำอย่างไรบ้าง จึงต้องใช้ระยะเวลาสักเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้ให้รอบด้าน จากนั้นจึงจะได้นำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีต่อคนกลุ่มนี้ให้ครบทุกคน
น.ส.อารีภักดิ์ เผยด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. จะได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล (บช.น.) เป็นต้น เพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคดียาเสพติดทั้งหมดที่มี และจะได้นำจัดทำรายงานข้อมูลเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในการขยายผลร่วมกันต่อไป เชื่อว่าความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานจะเป็นการบูรณาการทางคดีได้อย่างรวดเร็ว