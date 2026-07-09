เหตุน้ำซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า ถ.ประชาธิปกทรุดตัวเล็กน้อย ซ่อมแซมแล้วแต่ความปลอดภัยยังไม่ยืนยัน 100%

ผกก.สน.บุปผาราม เผยตรวจสอบเหตุน้ำซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า ถ.ประชาธิปกมีทรุดตัวเล็กน้อย ผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้ 100%
จากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (Sump Pit) ที่ความลึกประมาณ 30 เมตรจากผิวถนน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (9 ก.ค.) พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเพียงเล็กน้อย บริเวณถนนประชาธิปก มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ โดยได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่า ได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่เวลา 04.00 น. ที่ผ่านมา โดยนำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์โดยใช้ทั้งหมด 2 คัน และคาดว่างานซ่อมจะมีความคืบหน้าในวันนี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด
สำหรับการจัดการด้านการจราจร เบื้องต้นจะปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด 2 ช่องทางบนถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อน จากนั้นในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทาง และจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้ เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขก
ซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการรับรองความปลอดภัยของอาคารโดยรอบในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ และต้องรอผลการตรวจสอบจากวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับงานซ่อมแซมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 04.00 น. ที่ผ่านมานั้น ประชาชนที่อยู่บ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้ให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน แต่จะให้รับรองเรื่องความปลอดภัย 100% เลยหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ ต้องคอยตรวจสอบและตรวจสอบผ่านจากทางผู้รับเหมาเสียก่อน