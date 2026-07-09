ไฟไหม้บ้านหรูในหมู่บ้านดัง ป้าอุ้มหลานไว้ 2 ขวบ หนีทันบ้าน-รถเก๋งหรู BMW จยย.เหลือแต่ซาก

l เมื่อเวลา 16.30 น วันที่ 8 ก.ค.69 พ.ต.ท.สมัยสิทธิ์ บุญมาขอม สว. (สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้าน ลลิล ซอยร่วมพัฒนา ต.ท่าอิฐอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐ /ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นำรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน จากเทศบาล รีบรุดไปอำนวยการดับเพลิง
พบบ้านต้นเพลิงเลขที่ 59/39 เพลิงกำลังลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรุนแรง ก่อนจะลามออกมาไหม้รถยนต์เก๋ง BMW สีเทา ทะเบียน 2ขพ-2772 กรุงเทพ ที่จอดอยู่ในโรงรถจนตัวบ้านและรถเก๋งได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถเก๋งคันหรูและรถ จยย. ฮอนด้า เวฟ 125 ถูกไหม้จนเหลือแต่ซาก ส่วนรถ จยย.เวสป้า อีกคันูกไฟไหม้บางส่วน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมา
นางนารี วงโคตร อายุ 58 ปี เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนเองอยู่กับหลานวัย 2 ขวบ ภายในบ้านอยู่ดีๆไฟก็ดับทั้งบ้าน ก่อนจะได้ยินเสียงดังแชะๆ บริเวณสวิตช์ไฟ จากนั้นก็มีแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ตนจึงรีบโทรแจ้งให้ลูกเขยและลูกสาวทราบ ส่วนตัวเองอุ้มหลานวัย 2 ขวบวิ่งหนีออกมารอดตายหวุดหวิด โชคดีที่วันนี้หลานอีก 3 คนไปโรงเรียน ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลย
ต่อมานายคณิต ชาลีบัว อายุ 42 ปี น.ส.อังศุมาริน อายุ 37 ปี สองสามี-ภรรยาเจ้าของบ้านได้กลับมา หลังได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้บ้าน โดยนายคณิต กล่าวว่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหลังนี้ตนเองซื้อไว้ในราคา 8 ล้านบาท ส่วนรถยนต์เก๋ง BMW ซื้อมือสองมาในราคา 1,400,000 บาท ยังผ่อนอยู่ โดยทั้งบ้านและรถตนได้ทำประกันภัยไว้ ตอนเกิดเหตุตนกับภรรยาออกไปติดตั้งวอลเปเปอร์ให้ลูกค้า ได้รับแจ้งจากแม่ยายว่าบ้านเกิดเหตุไฟไหม้จึงรีบกลับมา ก็พบว่าทั้งบ้านและรถถูกไฟไหม้เสียหายอยู่ในกองเพลิง ส่วนสาเหตุตนเองก็ไม่ทราบคงต้องให้เจ้าหน้าที่ พฐ. เข้ามาตรวจสอบ ยอมรับว่าตกใจและคิดไม่ถึงจะเกิดเหตุร้ายจนบ้านและรถเก๋งรถ จยย.จะถูกไฟไหม้เสียหายขนาดนี้