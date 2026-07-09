ปอศ.ทลายโกดังเสื้อผ้าแบรนด์เนมปลอมเมืองระยอง ยึดของกลางมูลค่า 2 ล้าน

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.ทลายโกดังเสื้อผ้าแบรนด์เนมปลอมเมืองระยอง ไลฟ์สดขายโจ่งครึ่ม ยึดเสื้อ-กางเกง ละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อดังกว่า 6,400 ชิ้น มูลค่า 2 ล้านบาท
วันนี้ ( 9 ก.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ชนะศึก โรจนพิทยากร สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. นำหมายศาลจังหวัดระยองเข้าตรวจค้นบ้านพักและโกดังขนาดใหญ่ในพื้นที่ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง หลังได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า พบร้านค้าดังกล่าวออนไลน์ไลฟ์สดจำหน่ายเสื้อผ้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ผลการตรวจค้นพบว่า บ้านหลังดังกล่าวต่อเติมพื้นที่ภายนอกให้เป็นสถานที่กักเก็บและแพ็กสินค้าสำหรับจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ อีกทั้งยังพบโกดังเก็บสินค้าอีกแห่งอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 200 เมตร มี นางดวงใจ (สงวนนามสกุล) หัวหน้าคนงาน เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
ภายในบ้านและโกดัง โดยพบเสื้อผ้าปลอมเครื่องหมายการค้าชื่อดังจำนวนมาก ประกอบด้วยกางเกงปลอมเครื่องหมายการค้า Polo, CCOO, Adidas, H&M และ Nike รวมถึงเสื้อปลอมเครื่องหมายการค้า Manchester United, Puma, Adidas, Yamaha, Kappa, Nike, Gucci, Liverpool, Umbro, Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, Zara, Hermes และ Dior รวมของกลางทั้งสิ้น 6,455 ชิ้น มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
สอบสวน นางดวงใจ ให้การรับสารภาพว่า สินค้าทั้งหมดรับซื้อมาจากหลายแหล่ง ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไร โดยมีพนักงานกว่า 30 คน ทำหน้าที่คัดแยก แพ็ก และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามเจ้าของบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป