ปทส.ทลายแก๊งภารตะลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ยึดเต่าดาว-ชะนี-ค่าง-จิ้งเหลนอื้อ

MGR Online - ตำรวจ ปทส.ตามจับ 4 อินเดีย ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ยึดเต่าดาวอินเดีย 100 ตัว-ชะนี-ค่าง-จิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินจำนวนมาก
วันนี้ ( 9 ก.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.กรกช ยงยืน รอง ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง สว.กก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.กรัณย์พล สิงห์ศรี สว.กก.2 บก.ปทส. ร่วมกันจับกุม Mr. Glastin อายุ 53 ปี, Mr. Manimaran อายุ 37 ปี, Mr. LINGESH อายุ 24 ปี และ Mr. NOORUL อายุ 52 ปี ทั้งหมดสัญชาติอินเดีย ตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางที่ 124-127/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค.69
ข้อหา “ร่วมกันพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และความผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฐานส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมของกลาง ชะนี 1 ตัว , ค่างอินโดนีเซีย 1 ตัว ,เต่าดาวอินเดีย 100 ตัว, กระเป๋าเดินทาง 3 ใบ และรถยนต์เก๋งมาสด้า 3 สีขาว ทะเบียน ขท 2014 อุดรธานี
ทั้งนี้เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจ บก.ปทส. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินแห่งหนึ่งว่า พบสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียถูกส่งกลับ เนื่องจากภายในบรรจุสัตว์ป่ามีชีวิตและซากสัตว์ เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนขยายผลจนพบเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ โดยพบว่าผู้ต้องหาชาวอินเดียทั้ง 3 คนแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน คือ Mr. Glastin ทำหน้าที่หาลูกค้า ส่วน Mr. Manimaran และ Mr. LINGESH ทำหน้าที่จัดหาสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า และเตรียมส่งออกไปต่างประเทศ
จากการสืบสวนยังพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาใช้บ้านพักแห่งหนึ่งภายในซอยบางกระดี่ 19 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เป็นสถานที่กักเก็บและแพ็กสัตว์ป่าก่อนนำส่งออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด กระทั่งพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุสัตว์ป่ามอบให้ Mr. Thameem บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะนำกระเป๋าไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินส่งออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบชะนี 1 ตัว ค่าง 2 ตัว กิ้งก่าเตกู 6 ตัว และจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงิน 5 ตัว ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง จึงทำการจับกุม พร้อมขยายผลจนศาลอนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก 4 ราย
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนที่เหลือต่อไป