สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569

วันนี้ (8 ก.ค.) ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโอกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการเครือข่าย ในวาระเข้าพบเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดี รับฟังแนวนโยบาย และเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในโครงการประชุมใหญ่เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2569 ภายใต้แนวคิด "Strategic Synergy : ขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรมชุมชน สู่การสร้างมูลค่า" ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จากผู้ถ่ายทอดความรู้ สู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าผ่านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีความพิเศษในการน้อมถวายความจงรักภักดีผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ "องค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน" และการแสดงชุด "สายใยแห่งพระราชหฤทัย สู่ผืนผ้าอัตลักษณ์ไทย" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้ให้เกียรติมอบนโยบายและแสดงความชื่นชมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและทำงานเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยท่านรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่งที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งหน้าพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ หากไม่คำนึงถึงการพัฒนารากฐานความเป็นมนุษย์และสังคมไปพร้อมกัน การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเชิงพฤติกรรมและศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นแกนหลัก เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถตอบโจทย์และสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สภาคณบดีฯ ขอน้อมรับแนวนโยบายดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นแนวทางหลักในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับทุนทางวัฒนธรรมไทย และพัฒนาประเทศผ่านรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งสืบไป.