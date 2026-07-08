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สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (8 ก.ค.) ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโอกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการเครือข่าย ในวาระเข้าพบเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดี รับฟังแนวนโยบาย และเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในโครงการประชุมใหญ่เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย​โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2569 ภายใต้แนวคิด "Strategic Synergy : ขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรมชุมชน สู่การสร้างมูลค่า" ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จากผู้ถ่ายทอดความรู้ สู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าผ่านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีความพิเศษในการน้อมถวายความจงรักภักดีผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ "องค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน" และการแสดงชุด "สายใยแห่งพระราชหฤทัย สู่ผืนผ้าอัตลักษณ์ไทย" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

​ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้ให้เกียรติมอบนโยบายและแสดงความชื่นชมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและทำงานเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยท่านรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่งที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งหน้าพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ หากไม่คำนึงถึงการพัฒนารากฐานความเป็นมนุษย์และสังคมไปพร้อมกัน การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเชิงพฤติกรรมและศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นแกนหลัก เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถตอบโจทย์และสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ​สภาคณบดีฯ ขอน้อมรับแนวนโยบายดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นแนวทางหลักในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับทุนทางวัฒนธรรมไทย และพัฒนาประเทศผ่านรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งสืบไป.



















สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ทั่วประเทศ เข้าพบ รมว.อว. รับฟังนโยบาย "Strategic Synergy" เตรียมเปิดงานประชุมใหญ่ฯ ปี 2569
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