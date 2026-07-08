“รุทธพล” รับ “พงษ์สวาท” ยื่นลาออกจากราชการจริง แต่ยังไม่เซ็นอนุมัติ เหตุยังติดคดีชั้น 14

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ยอมรับ “พงษ์สวาท” ปลัด ยธ.ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ เพราะมีชื่อตรวจสอบปมชั้น 14 รพ.ตำรวจ
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ก.ค.69 มีมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอให้รับโอนนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอน นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ล่าสุดวันนี้ (8 ก.ค.69) มีรายงานว่า นางพงษ์สวาท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วต่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม แม้นางพงษ์สวาท จะมีอายุราชการเหลืออีก 1 ปี จะเกษียณ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ยอมรับว่า นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ได้ยื่นลาออกจากราชการด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ตนเองยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสามารถอนุมัติได้หรือไม่ เพราะมีชื่อถูกยื่นตรวจสอบไปยัง ป.ป.ช. กรณีคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ