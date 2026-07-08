ตร.ห้วยขวางแจงปมโลโก้มังกรไม่มีนัยแอบแฝง ขออย่าโยงกลุ่มทุนจีนเทา

ผกก.สน.ห้วยขวางชี้แจงกรณีโซเชียลวิจารณ์โลโก้มังกร ย้ำใช้มานานแล้วไม่มีนัยแอบแฝง ขออย่านำไปเชื่อมโยงกลุ่มจีนเทา
จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ หรือโลโก้รูปมังกร ในพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยมีผู้ใช้โซเชียลบางส่วนตั้งข้อสังเกตและเชื่อมโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา หรือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จนถูกเรียกว่า มณฑลห้วยขวางนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (8 ก.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง เปิดเผยว่า สัญลักษณ์รูปมังกรดังกล่าวมีการใช้งานมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้บริหารในขณะนั้นใช้แนวคิดใดในการออกแบบ แต่ยืนยันว่าโลโก้ดังกล่าวไม่มีนัยหรือความหมายแอบแฝงตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ กล่าวว่า การนำสัญลักษณ์รูปมังกรมาใช้ อาจเป็นเพียงแนวคิดของผู้ออกแบบที่ต้องการสร้างจุดสังเกตให้ประชาชนจดจำพื้นที่ได้ง่าย เช่นเดียวกับบางพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่เลือกใช้สถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาเป็นสัญลักษณ์ จึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนจีนหรือกลุ่มทุนจีน
นอกจากนี้ ผู้กำกับการ สน.ห้วยขวาง ยังชี้แจงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยย้ำว่าหน้าที่ของตำรวจคือการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบการกระทำความผิด รวมถึงการตรวจสอบสิทธิและใบอนุญาตของผู้ประกอบการตามอำนาจหน้าที่
ส่วนการพิจารณาเอกสาร การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือนิติบุคคลต่างๆ เป็นอำนาจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตำรวจก็สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ยังฝากถึงประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า บางประเด็นอาจเกิดจากการตีความหรือเชื่อมโยงกันเองของผู้ใช้งาน จึงไม่ควรเชื่อหรือวิตกกังวลไปกับทุกข้อมูล เพราะอาจก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น