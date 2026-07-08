โฆษก ตร. จัดสัมมนาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ มุ่งสื่อสาร “จริง เร็ว ชัด” สู่ประชาชน

ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกเปลี่ยนสื่อมวลชน ยกระดับงานสื่อสารองค์กร เป็นตำรวจมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชน สื่อสาร จริง เร็ว ชัด
วันนี้ (8 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยมีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล, พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และ พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ตำรวจกองสารนิเทศ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่าง ๆ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรม ซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้มีโฆษกจากทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ รวมรับฟังผ่านระบบ zoom ด้วย โดยทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสื่อมวลชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผ่านการสื่อสาร การสื่อสารเรื่องราวดี ๆ ของตำรวจ การสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของตำรวจไปสู่สังคม เพื่อสร้างเชื่อมั่น สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ทั้งการสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและสถานการณ์ต่าง ๆ การเตือนภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย รวมไปถึงการสื่อสารผลการปฏิบัติการสืบสวนจับกุมปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท และการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกิดพลังขับเคลื่อนด้วยความเป็นตำรวจมืออาชีพ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จุดประสงค์หลักเพื่อสื่อสารว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นตำรวจมืออาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน” ภายใต้แนวคิดการสื่อสารของทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ “จริง เร็ว ชัด มีระบบ เพื่อประชาชน