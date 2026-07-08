อัยการมุกดาหาร เเจ้งสิทธิทางกฎหมายกับพระธุดงค์ที่บาดเจ็บ โดนเด็กขับรถชนเเล้ว

อัยการมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเเจ้งสิทธิทางกฎหมายกับพระธุดงค์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถชน ที่โรงพยาบาลมุกดาหารตามคำสั่ง อธิบดีอัยการ ภาค 4
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุสลดใจกรณีเด็กพิเศษขับรถกระบะชนพระธุดงค์จนพระมรณภาพและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่จ.มุกดาหาร
วันนี้ (8 ก.ค.) นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการ 4 ได้เปิดเผยว่า เรื่องนี้เดิมตนได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์พล ภูมิสิริสวัสดิ์ รองอธิบดีอัยการภาค 4 ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและนายภูษิต ตีระวนิชชพงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ภาค 4 ประสานงานกับนายอนุชิต คชมิตร อัยการจังหวัดมุกดาหารและนายปาน แตงอ่อน อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนชุมชนทางกฎหมายจ.มุกดาหาร
เพื่อให้เข้าไปให้ คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงการอธิบายและแจ้งสิทธิที่จะพึงได้รับ การเยียวยา ตามกฎหมายให้กับญาติพระที่มรณภาพและได้รับบาดเจ็บโดยใกล้ชิดแล้ว ทั้งเรื่องการจัดการมรดก การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ที่สูญเสียตามสิทธิจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ทีมพนักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย นายอนุชิต อัยการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวชุติมา คงสกุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ,นายปาน แตงอ่อน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ ได้ไปเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาด และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมกับได้ให้คำแนะนำสิทธิต่างๆ ด้านกฎหมายกับพระภิกษุสงฆ์และญาติของพระภิกสงฆ์ด้วย