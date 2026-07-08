“ครูเงาะ” บรรยายตำรวจ–แม่บ้านตำรวจ ในโครงการ “แสงธรรมนำใจ” เสริมแนวคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมจัดโครงการ “แสงธรรมนำใจ” เชิญ “ครูเงาะ” เป็นวิทยากร “ปูทาง...สู่การตื่นรู้”
วันนี้ (8 ก.ค.) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานโครงการ “แสงธรรมนำใจ” โดยมี พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยคุณณพิชชา คล้ายคลึง อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คุณวีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คุณอนงค์นาถ ถนอมจิตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ/ที่ปรึกษาโครงการฯ, คุณฐาณิญา ผิวพรรณ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ รวมกว่า 350 คน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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โครงการ “แสงธรรมนำใจ” จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ และประชาชน ได้นำคุณธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวคิดการใช้ชีวิต ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งในวันนี้มี "ครูเงาะ" รสสุคนธ์ กองเกตุ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปูทาง...สู่การตื่นรู้”
️พล.ต.อ.กรไชย ได้กล่าวขอบคุณ "ครูเงาะ" ที่ได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้ โดยสิ่งที่ทุกคนได้รับฟังในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของข้าราชการตำรวจและประชาชนโดยรวมต่อไป