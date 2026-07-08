ป.รวบสองโจรตระเวนงัดบ้านย่านนวลจันทร์ สารภาพหาเงินเสพยาบ้า

กองปราบบุกรวบสองคู่หูตระเวนงัดบ้าน ประกาศขายย่านนวลจันทร์ กวาดทรัพย์สินเกลี้ยง ไม่เว้นแม้ข้าวสาร สารภาพหาเงินซื้อยาบ้ามาเสพ
วันนี้ (8 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายธเนตร (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี และ นายสุรศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ในข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป” ได้ที่บ้านพักย่านถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ป. เพื่อให้ติดตามจับกุมคนร้ายที่ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ย่านซอยนวลจันทร์มาอย่างต่อเนื่อง จากการสืบสวนพบว่า คนร้ายจะเลือกเป้าหมายเป็นบ้านที่ติดป้ายประกาศขาย โดยเชื่อว่าเจ้าของบ้านปล่อยทิ้งไว้นาน ไม่มีคนอยู่อาศัย ทำให้ผู้เสียหายกว่าจะทราบเรื่องก็ผ่านไปเป็นเวลานาน ส่งผลให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ยาก
ต่อมาเมื่อคืนวันที่ 30 มิ.ย. คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยนวลจันทร์ 27/2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ได้ทรัพย์สินหลายรายการ อาทิ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 ชุด โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ข้าวหอมมะลิ 12 ถุง เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก
จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด จนทราบว่ามีคนร้ายที่ผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด 3 ราย ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีขาว-แดง และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน เป็นพาหนะ กระทั่งทำการสืบสวนจนได้เบาะแสของคนร้าย จนสามารถตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองดังกล่าว
สอบสวน นายธเนตร และ นายสุรศักดิ์ รับสารภาพว่า ร่วมกันก่อเหตุมาแล้วรวม 3 ครั้ง โดยมักเลือกบ้านที่ปิดป้ายประกาศขาย และไม่มีคนเฝ้า ก่อนเข้าไปก่อเหตุ จากนั้นจะนำทรัพย์สินที่ขโมยได้ไปเก็บไว้ที่บ้านนายธเนตร ก่อนทยอยนำออกขาย เพื่อนำเงินที่ได้มาไปซื้อยาบ้าแบ่งกันเสพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป