ปอศ.ทลายโรงงานผลิตน้ำส้มเถื่อนลอบนำเข้าวัตถุดิบจากจีน ยึดของกลาง 2 ตัน

ตำรวจ ปอศ.บุกทลายโรงงานผลิตน้ำส้มเถื่อน ลักลอบนำเข้าวัตถุดิบจากจีน ยึดของกลางกว่า 2 ตัน เตือนภัยผู้บริโภคอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน
วันนี้ (8 ก.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.นพคุณ ทัศนมาลัย สว.กก.2 บก.ปอศ. นำหมายค้นของศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่ง และโกดังไม่มีเลขที่ ภายในซอยอ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 112 ลัง ลังละ 6 กระป๋อง รวม 672 กระป๋อง น้ำหนักรวม 2,016 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดหลายขนาดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าว รวมถึงซากกระป๋องที่ใช้ในการผลิตอีกจำนวนหนึ่ง จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อขยายผลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อมามี น.ส.ลำไพ (สงวนนามสกุล) กรรมการบริษัท เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ พร้อมยอมรับว่า ได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวมาผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายจริง โดยจะผลิตในช่วงเวลากลางคืน และจัดส่งสินค้าในช่วงกลางวันตามคำสั่งซื้อ เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242" ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้ารวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าฝากเตือนถึงประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าบริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภทน้ำผลไม้ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าบริโภคประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าบริโภคต่าง ๆ ให้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนที่จะมีการนำเข้ามาในประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของการดำเนินการธุรกิจของท่าน โดยเฉพาะการนำเข้าเนื้อหรือเกล็ดผลไม้ หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคและเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคระบาดต่อคนและสัตว์ได้ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ