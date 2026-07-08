รอง จตช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ K9 ตชด. โชว์ความพร้อมสุนัขดมกลิ่นเสริมทัพปราบลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ K9 ตชด. โชว์ความพร้อมสุนัขดมกลิ่น ตรวจหาระเบิด ยาเสพติด สะกดรอย เสริมทัพภารกิจปราบปรามลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ
วันนี้ (8 ก.ค.) เวลา 10.15 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ (Police K-9) กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนหลักอีกหนึ่งหน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกสุนัขตำรวจ K9 ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ การตรวจหายาเสพติด วัตถุระเบิด สะกดรอย ช่วยในงานสืบสวน จับกุม และป้องกันไม่เกิดความสูญเสีย รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า นอกเหนือจากภารกิจสำคัญในการร่วมภารกิจถวายความปลอดภัยฯ การปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขตำรวจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แบ่งเป็น 2 หน้าที่หลัก 1.การปฏิบัติทางยุทธวิธีในการสะกดรอย และตรวจหาวัตถุระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2.การตรวจค้นยาเสพติด ซึ่งล่าสุดได้ส่งครูฝึกและสุนัข K-9 ไปปฏิบัติการตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในการตรวจค้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยานและสถานีขนส่งต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดออกนอกประเทศ
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสุนัขตำรวจ K-9 ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำกับการต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 168 ตัว ในการสนับสนุนภารกิจสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในพื้นที่ การรักษาความมั่นคง และการปราบปรามอาชญากรรม
นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ (Police K-9) ได้ส่งสุนัขตำรวจ K-9 เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการเชื่อฟังคำสั่ง และการตรวจวัตถุระเบิด ได้รับการยอมรับจากหน่วยต่าง ๆ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ขอบคุณผู้บังคับบัญชากำลังพล ครูฝึกทุกนาย และสุนัขตำรวจทุกตัว ที่ร่วมการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน และสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอให้พัฒนาเพิ่มองค์ความรู้ของทั้งครูฝึกและสุนัขตำรวจ ในด้านยุทธวิธี เทคนิค และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการสืบสวนต่อต้านอาชญากรรมประเภทใหม่ ๆ เช่น การลักลอบขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการนำมาใช้ในอาชญากรรมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น อันจะเป็นการยืนยันให้พี่น้องประชาชนมั่นใจถึงความพร้อม ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ได้กำชับให้ดูแลสวัสดิการและสุขภาพของทั้งครูฝึกและสุนัขตำรวจอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่าการฝึกสุนัขตำรวจในปัจจุบันยึดหลักสากล โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและนิสัยของสุนัขเป็นหลัก มีการกำหนดระยะเวลาทำงานที่เหมาะสมในแต่ละรอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานครูฝึกและสุนัขตำรวจที่กระจายไปประจำการตามหน่วยต่างๆ ทุกๆ 3 เดือน เพื่อรักษามาตรฐานความพร้อม
ทั้งนี้ สุนัขที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยจะไม่ทำการขุดคุ้ยหรือคุ้ยเขี่ยสิ่งของ เพื่อป้องกันอันตรายหากวัตถุนั้นเป็นระเบิด ถือเป็นกฎความปลอดภัยขั้นสูงสุด
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากคำแนะนำถึงประชาชนว่า หากพบเห็นสุนัขตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะ ขอความร่วมมือ งดเข้าไปหยอกล้อหรือเล่นกับสุนัข เนื่องจากสุนัขจำเป็นต้องใช้สมาธิสูงในการดมกลิ่นและทำงาน แต่หากอยู่ในช่วงเวลาที่ครูฝึกพานั่งพักผ่อนหรือปลดสายจูงแล้ว ประชาชนสามารถเข้าไปสอบถามครูฝึกเพื่อขอทักทาย สัมผัส หรือร่วมถ่ายภาพกับสุนัขตำรวจได้อย่างปลอดภัย