รพ.ตร. ติวเข้มตำรวจกู้ชีพ! ดึง ‘เอส กันตพงศ์’ ร่วมแชร์นาทีชีวิต เน้น CPR-AED ช่วยคนทันท่วงที

รพ.ตร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ดึง ‘เอส กันตพงศ์’ นักแสดงชื่อดังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง เน้น "กู้ชีพ-CPR" ใช้เครื่อง "ช็อกไฟฟ้า-AED" ช่วยผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นายเวร ผู้ช่วยนายเวร นายตำรวจติดตาม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคาร มภร.โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รอง พตร. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในโอกาสนี้ รรท.พตร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ตร. ข้าราชการตำรวจ บุคลากร และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) อาทิ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ เพื่อนร่วมงาน และประชาชน
พล.ต.ต.เกษม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตก่อนถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเอส กันตพงศ์ นักแสดงชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง และฝากข้อคิด กำลังใจถึงผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับในวันนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในภาคเช้าและภาคบ่าย รรท.พตร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อรับรองการผ่านการฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวมจำนวน 78 ราย เข้ารับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้