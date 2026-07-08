ป.ป.ช. -กองปราบบุกค้นคอนโดฯ "รองผู้ว่าฯ" หาหลักฐานเชื่อมคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่น พบเงิน 2 แสนซุกตู้เซฟ

MGR Online - ป.ป.ช. -กองปราบบุกค้นคอนโดหรูพระราม 8 ของ "รองผู้ว่าฯ" ภาคอีสาน หาพยานหลักฐานเชื่อมโยงคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น พบเงิน 2 แสนซุกตู้เซฟ
วันนี้ ( 8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อข่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พร้อมกำลังตำรวจ กก.2 บก.ป. นำหมายศาลเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 ซึ่งเป็นห้องพักของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
จากการเข้าตรวจค้นห้องพักดังกล่าว เบื้องต้นพบตู้เซฟ ภายในมีเงินสด 2 แสนบาท นอกจากนี้ไม่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือ พยานหลักฐานใด ๆ เนื่องจากห้องดังกล่าว ไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโด ที่ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า เจ้าของห้องดังกล่าว ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่ได้กลับมาที่ห้องนานกว่าครึ่งปีแล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าว ก่อนหน้านี้เคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ เป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นมา