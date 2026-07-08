อดีตผู้โชคดีถูกสลากฯ รางวัลที่ 1 ร้องป. ถูก 18 มงกุฎตุ๋นหลอกลงทุนมะเขือเทศ สูญ 26 ล้าน

MGR Online - "จ่าคิงส์" พาอดีตเศรษฐีถูกสลากฯ รางวัลที่ 1 ร้องกองปราบ! ถูก 18 มงกุฎหลอกลงทุนมะเขือเทศส่งตลาดไท-สี่มุมเมือง สูญเงินรวม 26 ล้านบาท
วันนี้ (8 ก.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 11.00 น. จ่าคิงส์ แตงทิม ได้นำ น.ส.ปวีณา ลุคเซซี อายุ 36 ปี แม่ค้าชาวจังหวัดสกลนคร เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อร้องทุกข์หลังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในธุรกิจมะเขือเทศ จนสูญเงินรวมกว่า 26 ล้านบาท
น.ส.ปวีณา ผู้เสียหายเปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2566 โดยมี น.ส.ประภัสสร (สงวนนามสกุล) เข้ามาเช่าบ้านญาติใน ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และได้เข้ามาตีสนิทกับมารดาของตน เนื่องจากทราบว่ามารดาเคยเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 และรางวัลแจ็กพอตรวม 90 ล้านบาท เมื่อปี 2556 โดยแบ่งเงินให้ลูก 2 คน คนละ 30 ล้านบาทจากนั้น น.ส.ประภัสสร ได้ชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจปลูกและจัดส่งมะเขือเทศไปยังตลาดค้าส่งรายใหญ่ เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยมีการนำไปดูโรงงานคัดแยกในพื้นที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
น.ส.ปวีณา กล่าวต่อว่า ในช่วงแรกมารดาได้ลงทุนไปหลักล้านบาทและได้รับเงินปันผลสัปดาห์ละ 2 หมื่นบาทจริง จึงหลงเชื่อชักชวนตนให้ร่วมลงทุนเพิ่มอีกหลายล้านบาท ทว่าในระยะหลังกลับเริ่มมีปัญหาผัดผ่อนการจ่ายเงิน โดยอ้างว่าธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนจากการถูกโกง ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าความเสียหายทั้งหมดพบว่าสูงถึง 26 ล้านบาท แต่ได้รับเงินคืนมาเพียง 1 ล้านบาทเศษเท่านั้น เมื่อมั่นใจว่าถูกหลอกลวงจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.อากาศอำนวย แต่เกรงว่าคดีจะล่าช้าจึงเดินทางมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเพื่อให้ช่วยเร่งรัดคดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากทราบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกหลายราย
"ตอนนี้หนูและแม่เดือดร้อนมาก เงินที่เคยถูกลอตเตอรี่โดนหลอกเอาไปจนหมดตัว มารู้ทีหลังว่ามีเหยื่อรายอื่นโดนด้วยแต่ไม่กล้าแจ้งความ จึงต้องมาพึ่งกองปราบฯ ให้ช่วยเร่งรัดคดี ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก" น.ส.ปวีณา กล่าว
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ พร้อมประสานข้อมูลไปยังพนักงานสอบสวน สภ.อากาศอำนวย เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป