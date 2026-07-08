โจ๋ 19 ท่าทีพิรุธเข้าแจ้งความบัตร ปชช.หาย ตร.ตรวจประวัติเจอหมายจับคดีลัก จยย. โดนรวบทันที

ชายวัย 19 ปี ท่าทางมีพิรุธขณะเข้าแจ้งความ สน.เพชรเกษม หลังบัตรประชาชนหาย เจอ ตร.ตรวจสอบประวัติในระบบ ONE POLICE พบหมายจับคดีลัก จยย. ถูกคุมตัวดำเนินคดี
วันนี้ (8 ก.ค.) ร.ต.ต.สามารถ เกิดเรือง รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม อยู่ระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำวัน ได้มีนายชายแดน อายุ 19 ปี เข้ามาแจ้งความบัตรประชาชนหาย ท่าทางมีพิรุธ ร.ต.ต.สามารถ จึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนให้มาตรวจสอบประวัติหมายจับในระบบ ONE POLICE ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงพบว่านายชายแดน เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 347/2569 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 69 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ลักทรัพย์ในเคหสถาน” จึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในฐานะผู้ต้องหา เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา
ด้าน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม ร่วมสอบสวนผู้ต้องหา เปิดเผยว่า นายชายแดน หลังจากเรียนจบ ม.3 ที่โรงเรียนย่านซอยเพชรเกษม 63 แล้วไปเรียนต่อที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านแฟน แต่เรียนไม่จบ แถมเงินหมด จึงไปลักรถ จยย.ของแม่แฟนที่จอดไว้หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แล้วขี่กลับมาที่บ้านย่านเพชรเกษม เอามาใช้ขี่เอง และเตรียมขายต่อทางโซเชียลเพื่อเอาเงินมาใช้ แต่ก็มาถูกจับได้เสียก่อน ส่วนรถ จยย.ยังจอดอยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่ตามไปยึดได้ที่บ้านพัก
จากนั้น พ.ต.อ.ปราโมทย์ ติดต่อไปหาเจ้าของรถ จยย.คันดังกล่าวให้มารับรถ จยย. กลับไป ซึ่ง น.ส.ธัญญาพัชร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าจะได้รถคืน เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับชายแดน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ลูกสาวซึ่งเรียนพยาบาล และแอบคบกับนายชายแดน ต่อมานายชายแดนได้ลักรถ จยย.ของตนที่ให้ลูกสาวใช้ไป จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณตำรวจ สน.เพชรเกษม ที่ช่วยติดตามรถ จยย.ตนคืนมาได้ คิดว่าเป็น 1 ใน 10,000 จริงๆ ที่จะได้คืน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวนายชายแดน กลับไปให้ สภ.เมืองอุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป