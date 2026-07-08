ปานเทพ" นำ "ทราย สก๊อต" ติดตามคำร้องถอนฟ้อง คดีที่ดิน

ปานเทพ" นำ "ทราย สก๊อต" พร้อมทนายความติดตามคำร้องถอนฟ้องคดียื่นศาลแพ่งให้เพิกถอนที่ดิน คาดเสร็จก่อนเที่ยง
วันนี้ (8 ก.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิรณัฐ สก๊อต หรือ สมุทร เดินทางมายังศาลแพ่งพระโขนง พร้อมนางเบญจมา อภัยวงศ์ ทนายความส่วนตัว และทีมทนายความจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ประกอบด้วย นายคมสัน โพธิ์คง และน.ส.อัจฉรา แสงขาว เพื่อติดตามการพิจารณาคำร้องของศาล ภายหลังมารดาของนายทรายได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีที่ดิน
สำหรับคดีดังกล่าว เดิมศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และนัดไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่ 8–9 ก.ค.2569 แต่เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2569 นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี มารดาของนายสิรณัฐ ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีเพิกถอนการให้ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและถูกเรียกว่า "คดีลูกเนรคุณ" ส่งผลให้ศาลเปลี่ยนกำหนดนัดในวันนี้ เป็นการนัดฟังคำสั่งและพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องแทน
ก่อนขึ้นศาล นายปานเทพให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่าแม่ของนายสิรณัฐได้ตัดสินใจยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง แต่รายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอฟังและหารือกันภายในห้องพิจารณาคดีอีกครั้ง ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องอายุความของคดี เนื่องจากแม้จะมีการถอนฟ้องในครั้งนี้ แต่ในทางกฎหมาย ผู้ฟ้องยังอาจสามารถกลับมายื่นฟ้องใหม่ได้ หากยังไม่พ้นอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
คาดว่าการพิจารณาของศาลจะแล้วเสร็จก่อนเวลาเที่ยงวัน และภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา ตนเองพร้อมทราย จะออกมาให้สัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียดต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง