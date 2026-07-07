ป.ป.ส. ปล่อยแถวตรวจเข้ม Halfmoon Festival เกาะพะงัน จับหนุ่มกระบะทึบเสพไอซ์

MGR Online - รองเลขาฯ ป.ป.ส. ร่วมตำรวจเกาะพะงัน-ฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวตรวจยาเสพติด Halfmoon Festival รวบคนขับกระบะทึบพกไอซ์ รับเสพเอง
วันนี้ (7 ก.ค.) เวลา 17.30 น. ณ ท่าเรือเกาะพะงัน (ท่าเรือ 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เดินทางมาเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาคีเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กรมการปกครองชุดเฉพาะกิจราชสีห์เกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดง เป็นต้น เพื่อเชิญชวนหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลฮาล์ฟมูน (Halfmoon Festival)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเปิดปฏิบัติตรวจสกัดบริเวณท่าเรือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบส่งสินค้า ทะเบียน บฉ 2252 สมุทรสาคร เป็นผู้ชาย 1 ราย ผู้ขับขี่ ชื่อ นายฤทธิรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี รับหน้าที่เป็นผู้ขับส่งสินค้าของร้านค้าปลีกชื่อดัง โดยเป็นการรับมาจากคลังสินค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าซองบุหรี่ของคนขับได้มีซองเล็กใสที่ภายในบรรจุเป็นเกล็ดสีขาว คล้ายสารเสพติด จึงได้มีการควบคุมตัวไว้เพื่อสอบถามเบื้องต้น โดยทีแรกเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าเป็นสารเสพติดของใคร แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงได้มีการนำอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประเภทสารเสพติดมาใช้ตรวจว่าเป็นสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนที่เป็นไอซ์หรือยาบ้า
จากนั้น เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้มีการนำเอาชุดตรวจน้ำยามาร์ควิส (Marquis Reagent) มาเพื่อตรวจดูว่าเกล็ดสีขาวที่พบอยู่กับตัวผู้ต้องหานั้น คือ เมทแอมเฟตามีนที่เป็นไอซ์หรือยาบ้า โดยเมื่อมีการเทเกล็ดสีขาวลงในซองน้ำยามาร์ควิสเพียงไม่กี่วินาที ผลลัพธ์เปลี่ยนเป็นสีส้ม ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ส่วนจะเป็นไอซ์หรือยาบ้า เจ้าหน้าที่จะต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจปัสสาวะของนายฤทธิรณ (ผู้ต้องหา) โดยให้เจ้าตัวได้มายืนสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้ชุดตรวจชุดทดสอบสารเสพติด เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าเป็นสารเสพติดประเภทคีตามีนหรือไอซ์ ผลลัพธ์ปรากฏว่า ชุดทดสอบสารเสพติดดังกล่าวได้ขึ้น 1 ขีด ซึ่งหมายความว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะจริง อีกทั้งผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับว่าเสพจริง อุปกรณ์เสพสารเสพติดและเกล็ดสีขาวที่พบในรถก็เป็นของตัวเองจริงๆ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ยืนยันว่าเป็นสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ทั้งนี้ ของกลางยาเสพติดที่พบในถุงซิปล็อกใสขนาดเล็กของผู้ต้องหา คือ ไอซ์ จำนวน 2G (2 กรัม)
ด้าน น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ปกติในช่วงเทศกาลฮาล์ฟมูน (Halfmoon Festival) เราจะมีการระดมกำลังตั้งด่านจุดตรวจเพื่อสกัดการปราบปรามยาเสพติดที่จะถูกนำเข้ามายังบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเกาะพะงันปกติอยู่แล้ว อีกทั้งยังได้มีการสุ่มตรวจรถคันต้องสงสัย หรือกรณีมีการข่าว ก็จะได้สามารถตรวจสอบได้ทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีการสังเกตลักษณะของคนขับ หรือพฤติการณ์ผิดปกติ ที่ต้องสงสัยว่าอาจมีการครอบครองสิ่งผิดกฎหมายไว้กับตัว ซึ่งบุคลิกลักษณะของคนขับที่อาจมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง มักจะมีลักษณะไม่กล้าสบตาเจ้าหน้าที่
“เนื่องด้วยเทศกาลฮาล์ฟมูน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จึงจะต้องมีการตรวจเข้มข้น และมีการปล่อยแถวตรวจสอบเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงต้องแม่นยำในรูปแบบของยาเสพติดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการสถานบันเทิง หรือ ผับ บาร์ ยิ่งต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารเสพติดในพื้นที่ตนเอง เพราะถ้าหากพบว่ามีสารเสพติดถูกใช้ในพื้นที่ดังกล่าว ก็จะสุ่มเสี่ยงถูกคำสั่งปิดสถานที่ให้บริการภายใน 15 วันโดยอำนาจของ ป.ป.ส.”
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ปิดท้ายว่า การตรวจสอบอย่างเข้มข้นดังกล่าวก็เพื่อที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย เพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม แต่ยาเสพติดคือตัวบั่นทอน แต่การจะให้ยาเสพติดหมดไปจากในเกาะพะงันคงเป็นไปได้ยาก เพราะยาเสพติดไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ เพราะแม้กระทั่งยาสามัญประจำวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็อาจมีคนบางกลุ่มที่นำไปดัดแปลงใช้เป็นสารเสพติดได้ เราจึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ และคนในพื้นที่เกาะพะงันเองก็ให้ความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในชุมชนตัวเอง