อินฟลูเอนเซอร์ดังพร้อมสามีร้องสื่อ หลังโจรงัดบ้านกวาดพระเครื่องมรดกตระกูลกว่า 5 แสนบาท คดียังไม่คืบ

วันนี้ (7 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายนพรัตน์ กล้าหาญ อายุ 54 ปี และภรรยา นางสาวนฤมล เอี่ยมธีระกุล อายุ 36 ปี อินฟลูเอนเซอร์สายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็ก เจ้าของช่อง Double Tarb ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 78,000 คน หลังถูกคนร้ายงัดบ้านพักในพื้นที่ ชุมชนบางไกรใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กวาดพระเครื่องและทรัพย์สินมีค่ามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ก่อนเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บางกรวย แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า แม้กล้องวงจรปิดจะสามารถบันทึกภาพและเส้นทางหลบหนีของคนร้ายไว้ได้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.69 เวลาประมาณ 11.40 น.
นางสาวนฤมล เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะตนและสามีขับรถออกจากบ้านไปทำธุระ ได้ขับสวนกับชายต้องสงสัยอายุประมาณ 30 ปลายถึง 40 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ สวมเสื้อฮู้ดสีดำ กางเกงขาสั้น สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ และพกเบ็ดตกปลา โดยชายคนดังกล่าวมาจอดรถบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งในตอนนั้นตนคิดว่าเป็นชาวบ้านที่มาตกปลาตามปกติ จึงไม่ได้เอะใจ
กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น. เมื่อกลับมาถึงบ้าน พบความผิดปกติบริเวณหน้าต่าง มีบันไดพาดไว้ เมื่อเปิดเข้าไปภายในบ้านก็พบว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นกระจัดกระจายทั่วทั้งหลัง จึงทราบว่าถูกคนร้ายงัดบ้าน ก่อนจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน พบว่าคนร้ายเป็นชายคนเดียวกับที่ขับรถสวนกันในช่วงเช้า และขณะหลบหนีได้นำถุงผ้าของลูกสาว ซึ่งบรรจุทรัพย์สินที่ขโมยไป ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปากซอยหลบหนี
ภายในบ้านไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายใช้บันไดปีนงัดหน้าต่าง ก่อนแหวกมุ้งลวดเข้าไปทางห้องนั่งเล่น เนื่องจากประตูหน้าบ้านเป็นระบบดิจิทัล หากกดรหัสผิดจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น
เมื่อเข้าไปในบ้าน คนร้ายตรงไปยังตู้โชว์พระเครื่องที่สะสมไว้หลายร้อยองค์ ก่อนหยิบพระเครื่องออกมานั่งคัดเลือกบริเวณหน้าทีวี องค์ใดไม่ต้องการก็วางทิ้งไว้ จากนั้นยังรื้อค้นห้องนอน บริเวณหัวเตียงและตู้เสื้อผ้าจนกระจัดกระจาย
ทรัพย์สินที่สูญหาย ส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องและของสะสมที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ อาทิ พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 4 เลี่ยมทอง มูลค่ากว่า 300,000 บาท, หลวงพ่อสดเลี่ยมทอง, พระเลี่ยมทองหลายองค์, พระขุนแผนรุ่นเก่า, เหรียญหลวงพ่อคูณ, เหล็กไหล, เหรียญทองในหลวง, เหรียญสมเด็จย่าเนื้อทอง, จตุคามรามเทพกว่า 10 ตลับ, พระปิดตารุ่นเก่า, พระรูปสิงห์หลายองค์, หลวงปู่หลิว รวมถึงพระเครื่องโบราณอีกกว่า 40-50 องค์ที่สะสมมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า
นอกจากนี้ ยังมีกระปุกออมสินชุดในหลวงราชกาลที่ 9 จำนวน 3 ใบ ภายในบรรจุเหรียญสะสม เหรียญโบราณ ธนบัตรเก่า และแหวนทองหนัก 2 สลึง ที่เก็บไว้ในกระเป๋ารูปแมวบริเวณหัวเตียง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท
นางสาวนฤมล กล่าวว่า พระเครื่องส่วนใหญ่เป็นมรดกประจำตระกูล มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าเงิน แม้เวลาจะผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้ ทั้งที่ภาพวงจรปิดและทะเบียนรถค่อนข้างชัดเจน จึงอยากขอให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียง และช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายนพรัตน์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้ออกไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยตนเองตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทุกจุดที่สามารถเข้าถึงได้ พบว่าคนร้ายมีความชำนาญในการก่อเหตุและการหลบหนีเป็นอย่างมาก โดยขี่รถวนไปตามเส้นทางต่าง ๆ นานกว่า 1 ชั่วโมง ไม่มีการหยุดพัก และขับผ่านพื้นที่ถึง 4 อำเภอ ได้แก่ บางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อย และบางบัวทอง ใช้เส้นทางหมู่บ้าน ซอยเปลี่ยว และถนนเลียบคลองหลายสาย ก่อนภาพวงจรปิดจะขาดหายไปในพื้นที่บางบัวทอง ทำให้ไม่สามารถติดตามต่อได้
หลังเกิดเหตุ ครอบครัวยังรู้สึกหวาดระแวง เนื่องจากคนร้ายยังลอยนวล จึงตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันเหตุซ้ำ พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย ให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะแม้จะหวังได้ทรัพย์สินคืน แต่เชื่อว่าพระเครื่องจำนวนมากอาจถูกนำไปกระจายขายแล้ว
ตนอยากฝากถึงคนร้ายว่า อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก ควรสู้ชีวิตด้วยความสุจริต ไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เพราะของที่เอาไปหลายชิ้นเป็นมรดกของครอบครัว มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าราคา
ผู้สื่อข่าวได้ประสานสอบถามความคืบหน้าคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย เบื้องต้นทราบว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย พร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย