ยกระดับมาตรการสนามบิน ตำรวจส่ง K9 ตรวจค้นเข้ม สกัดยาเสพติดเข้า-ออกประเทศ

ตร.ผนึก K9-ป.ป.ส.-AOT เปิดปฏิบัติการสแกนเข้มสุวรรณภูมิ สกัดเครือข่ายขนยาเสพติดข้ามชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศยาน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ผอ.ศอ.ปส.ตร. โดยบูรณาการกำลังสุนัขตำรวจ (K9) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดข้ามชาติ
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการสุนัขตำรวจ นำสุนัขตำรวจ K9 จำนวน 2 ตัว ลงพื้นที่ตรวจค้นสัมภาระและสแกนหาสารเสพติดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตัดวงจรเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดผ่านเส้นทางการบิน
"สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะสนับสนุนภารกิจตรวจค้นภายในท่าอากาศยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง"