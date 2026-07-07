รวบสาวแสบตั้งบริษัทนอมินีให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลวงเหยื่อสูญเงินรวมกว่า 100 ล้าน

MGR Online -กองปราบตามรวบสาวแสบรับจ้างจัดตั้งบริษัทนอมินีให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แลกส่วนแบ่งรายได้จากการหลอกลวง พบมีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายราย สูญเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ธัญรัศม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.570/2569 ลงวันที่ 9 มิ.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบฟอกเงิน, อั้งยี่และช่องโจร” ได้บริเวณอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนผ่านระบบออนไลน์ โดยแอบอ้างประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในลักษณะทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่กลุ่มหน้าม้าหลอกชักชวนเหยื่อร่วมลงทุน และ กลุ่มรับเปิดบัญชีม้าในลักษณะนิติบุคคล หรือ บริษัทที่มีการจัดทำขึ้นมากว่า 50 แห่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อถูกหลอกเป็นจำนวนมาก สูญเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่าง ๆ จนมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกว่า 50 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า น.ส.ธัญรัศม์ ผู้ต้องหารายนี้ เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทนอมินี ที่เป็น 1 ใน 50 บริษัททิพย์ของแก๊งมิจฉาชีพ ที่ผ่านมาเคยมีเหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญขีบริษัทของ น.ส.ธัญรัศม์ เป็นเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท ปัจจุบันได้หลบหนีคดีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน น.ส.ธัญรัศม์ ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้เคยไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันที่ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะรู้ช่องทางทำเงิน จึงร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมงาน รับจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล จำนวน 4 แห่ง ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อนำไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมาย โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้ นอกจากนี้ยังยอมรับว่า เคยทำหน้าที่จัดหาและลงทะเบียนใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ซิมม้า ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง สน.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป