ป.บุกจับเอเย่นต์บุหรี่ไฟฟ้าปัตตานี ยึดของกลางมูลค่า 3.6 ล้าน

MGR Online - ตำรวจกองปราบบุกรวบเอเย่นต์ปัตตานี ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน ยึดของกลางมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท
วันนี้ ( 7 ก.ค.)พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายซาฮาบุดดีน (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ชาว จ.ปัตตานี พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมน้ำยา และ บุหรี่เถื่อนหลากหลายยี่ห้อ รวมกว่า 73,200 มวน มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.6 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่า นายซาฮาบุดดีน ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนให้กับวัยรุ่นทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ พื้นที่ใกล้เคียง จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส พบว่ามีการดัดแปลงบ้านพักเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรอกระจายขายต่อให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายซาฮาบุดดีน รับสารภาพ ว่า บุหรี่ไฟฟ้าสั่งซื้อผ่านพ่อค้าชาวมาเลเซีย ก่อนลักลอบนำเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติชายแดนตากใบ จ.นราธิวาส ส่วนบุหรี่เถื่อนซื้อต่อมาจากพ่อค้ารายใหญ่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยทำมานานกว่า 1 ปี นำเงินใช้เที่ยวเตร่ เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้าม โดยยังไม่ผ่านศุลกากร” ก่อนนำตัวส่ง สภ.ยะรัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป