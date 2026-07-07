อบต.คลองสาม ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจาก 7 เทศบาลของเนปาล ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการศึกษาไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาล 7 แห่งของประเทศเนปาล จำนวน 20 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนการสอนกับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
การต้อนรับครั้งนี้ รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วย นายณัฐพล นิ่มนนท์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ดร.ปรียวาจ บัวพุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นางสาวมิ่งกมล มุตุมาจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ นางสาวปวีณา แก้วป้องปก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลทั้ง 7 แห่งของประเทศเนปาล เดินทางมาในโครงการ Nepalese Teacher Training เพื่อศึกษาระบบการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทย โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนจริง การใช้สื่อและนวัตกรรมการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมเวที Mindful Practice & Discussion แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูไทยและครูเนปาล
นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศเนปาล ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพการศึกษาของทั้งสองประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศเนปาลได้ชื่นชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นในประเทศเนปาลต่อไป.