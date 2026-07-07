ศาลธัญบุรีนัดตัดสินคดี แก๊งเเฮรี่ คอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงินแม่ “อัยการ“ 11 ส.ค.นี้

ศาลธัญบุรีนัดพิพากษาคดี "แก๊งเเฮรี่ คอลเซ็นเตอร์" หลอกโอนเงินแม่ “อัยการ“กว่า 7 แสนบาท 11 ส.ค.นี้ หลังสืบพยานปากสุดท้ายเสร็จแล้ว
วันนี้(7 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในคดีหลอกลวง นางบุญครอง นิปวณิชย์มารดาของ น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ หรือ “อัยการดาว” อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญา อดีตอัยการทำคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาว "แตงโม นิดา" โดยขบวนการดังกล่าวใช้วิธี สวมรอยเป็นนายแฮรี่ ชาร์ด นักธุรกิจชาวเวียดนาม ติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความสนิทสนม หลอกให้รัก ก่อนหลอกลวงให้โอนเงินหลายสิบครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 700,000 บาท ว่าายหลังเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ศาลธัญบุรี สืบพยานจำเลยปากสุดท้ายคดีที่อัยการจังหวัดธัญบุรี ยื่นฟ้อง น.ส.อัญชลี ,น.ส.เวียงสวรรค์ (ชาวลาว) ,บริษัทเอ็น.เอ็น.ทีฯ จำกัด (บริษัทปุ๋ย) ,นายสุพงษ์ ,นายธนกร ,นายธนพน (สงวนนามสกุล) จำเลยที่ 1-5
ความผิดฐานเป็นบัญชีม้าและผู้รับโอนเงิน โดยพบว่า 1 ในจำเลย เป็นผู้บริหารโรงงานปุ๋ยในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีเส้นทางการเงินหมุนเวียนในบัญชีหลัก หลายร้อยล้านบาท กับ วัยรุ่นสร้างตัวทำซื้อขายเหรียญคริปโต ความผิดฐาน ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี , ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และร่วมกันเป็นซ่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยทุจริตและโดยหลอกลวง,ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน,สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
โดยในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายนี้ น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ หรือ “อัยการดาว” เดินทางมาพร้อม นางบุญครอง มารดา เเละนายภัทรพงศ์ ไชยปุรณะ บุตรชาย ในฐานะทนายความ เเละโจทก์ร่วมในคดีนี้
หลังกระบวนการสืบพยานเสร็จสิ้น ศาลจังหวัดธัญบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 ส.ค.เวลา 09.00 น.
ทั้งนี้จำเลยทั้งหมด ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากพนักงานอัยการโจทก์คัดค้านการประกันตัว และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีอัตราโทษสูง เป็นความผิดร้ายแรง และมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตามคดีนี้เเม้จะมีการเยียวยาความเสียหายบางส่วนจากจำเลยเเต่คดีนี้เป็น ความผิดอาญาแผ่นดิน ในทางอาญาจึงไม่สามารถยอมความได้ คดียังคงต้องดำเนินต่อไป โดยการชดใช้ค่าเสียหายอาจมีผลเฉพาะในเรื่องการบรรเทาโทษ