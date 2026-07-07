ป.ป.ส. จ่อออก 2 หมายจับตัวการฝั่งลาว ต้นทางเฮโรอีนข้ามชาติคดีแอร์สาว

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยทราบขบวนการค้าเฮโรอีนข้ามชาติโยงคดีแอร์สาว จากต้นทางประเทศเพื่อนบ้านส่งปลายทาง เตรียมออกหมายจับ 2 รายตัวการฝั่งลาว
วันนี้ (7 ก.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้าคดีการสืบสวนขยายผล กรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีน ก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกุม ว่า ขณะนี้มีการพิสูจน์หาตัวบุคคลร่วมขบวนการตั้งแต่ต้นทางประเทศเพื่อนบ้าน กลางทางตอนในประเทศไทยและให้ผู้รับหิ้วของส่งปลายทางหรือต่างประเทศ ทราบแล้วว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง โดย 2 คดีที่มีการจับกุมตรวจยึดเฮโรอีน ทั้งหมด 4 จุดในกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างการรับหิ้วเพื่อบินไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวัน
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า ส่วนกรณีแอร์สาวมีนาเป็นคนกลางทางรับหิ้วของส่งประเทศออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดและใช้กลุ่มบุคคลในการขนส่งนั้น ซึ่งความคืบหน้าทางคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับเรื่องเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติ เป็นคดีพิเศษแล้ว โดยในวันที่ 10 ก.ค. ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การนำของ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีดีเอสไอ กับทาง ป.ป.ส. จะมีการหารือเพื่อวางแนวทางร่วมกัน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 ราย เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินและเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ มีการประสานข้อมูลกับทาง สปป.ลาว ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน และได้ส่งหลักฐานยืนยันชัดเจนให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า ส่วนคนโอนเงินให้ไรเดอร์ (นายอุทัย) เป็นคนเดียวกันกับเฟซบุ๊กอวตาร ”Rose Rose” ที่ติดต่อแอร์สาวหิ้วกระเป๋าไปออสเตรเลีย เป็นคนเดียวกันหรือไม่นั้น โดยทาง ป.ป.ส. ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิสูจน์ทราบและยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะใช้คนเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้ สำหรับประเทศออสเตรเลีย อยู่ระหว่างการสืบสวน ซึ่งยังไม่เปิดเผยขอเปิดเผย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตลอด
พ.ต.ต.สุริยา เผยต่อว่า สำหรับสองสามีภรรยาจับกุมได้ที่ จ.เลย มีหลักฐานในการจับกุมทั้ง ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด บัตรประชาชน การติดต่อ การรับของและฝากพัสดุ โดยพบความเชื่อมโยงว่า นายอาทิตย์ (ชาวไทย) นางทัดสะพอน (ชาวลาว) นายอุทัย (ไรเดอร์) มีขบวนการรับของตั้งแต่กลางทาง ส่งปลายทางเหมือนกัน ส่วนแอร์สาวมีนาต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าว
“ยาเสพติดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ลักษณะการขนส่งเข้ามาตอนในประเทศเพื่อให้คนหิ้วไปต่างประเทศ มี 2 ลักษณะ 1.ข้ามฝั่งเข้ามาประเทศไทย ฝากเป็นพัสดุส่งมาตอนในประเทศ 2.ลักษณะมือชนมือ ใช้วิธีการวิ่งขึ้นไปรับหรือนัดเจอกลางทาง มีคนจากตอนในนัดเจอกัน หาของมาส่งคนหิ้วปลายทาง อย่างไรก็ตาม ฝากเตือนนักเรียน นักศึกษาที่เรียนต่างประเทศ เพราะขบวนการยาเสพติด จะเลือกคนเดินทางบ่อยๆ ไม่เลือกว่าจะอาชีพอะไร หากมีความประสงค์ขายน้ำหนักก็สามารถรับงานได้ทุกคน จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้อีกแล้ว”