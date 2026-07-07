รอง อสส.เปิดงานสัมมนาอัยการคดีเยาวชนฯ ยกเคสเด็ก 11ขวบ ขับกระบะชนพระมรณภาพ

รอง อสส.เปิดงาน สัมมนาอัยการคดีเยาวชนฯ เพิ่มความรู้การดำเนินคดีเยาวชนฯ วงเสวนายกเคสเด็ก 11ขวบ ขับกระบะชนพระมรณภาพ หาทางออกให้เด็ก ควบคู่เยียวยาผู้เสียหาย
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี นายศรุต รัฐรพี รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา สัมมนา พัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันที่ 7- 9 กรกฎาคม 2569
โดยมีข้าราชการ อัยการ จากสำนักงาน คดีเยาวชนและครอบครัว และอัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จำนวน 81 คน รวมทั้งนายเทพประทานพรทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง นนทบุรี ในฐานะ พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมด้วย
โครงการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินคดี ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีอาญาการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมาย
การเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนสอบคำให้การเด็กที่เป็นผู้เสียหาย พยานหรือผู้ต้องหาการสืบพยานเด็กในชั้นศาล รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่สตรีเด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้จากสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นซึ่งจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตลอดจนมีความเข้าใจในความเปราะบางของเด็กและสตรีและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธีการต่อเด็กและสตรีที่ละเอียดอ่อนเหมาะสมด้วย โครงการนี้จึงมุ่งเน้นสร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินคดีอาญาที่เด็กและเยาวชน มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาดังกล่าว
รวมถึงการสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการให้มีองค์ความรู้ด้านการดำเนินคดีกับเด็ก และการคุ้มครองป้องกันเด็กจากปัญหาต่างๆในสังคมด้วยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยในการอบรมสัมมนา ได้มีการยกเหตุการณ์กรณีเด็กอายุ 11 ปีที่ขับรถยนต์ แล้วไปชนพระภิกษุสงฆ์ จนมรณภาพและได้รับบาดเจ็บสาหัส ว่าจะมีการคุ้มครองเด็กอย่างไร ตลอดจนบทบาทของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ แก่ทายาท ของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพ
และการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์ คันที่เกิดเหตุ และการถอดบทเรียนสรุปบทเรียน เพื่อป้องกันมิให้การกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก
ซึ่งเป็นหน้าที่เเละบทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน