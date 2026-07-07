บุกรวบ “วาว จารุวัฒน์” นักพากย์บอลคนดัง โฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ รับค่าจ้างเดือนละ 5 หมื่น

ตร.ไซเบอร์บุกจับ “วาว จารุวัฒน์” นักพากย์ฟุตบอลคนดัง คาโต๊ะทำงานในคอนโดย่านห้วยขวาง หลังสืบสวนพบมีการโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ สารภาพได้ค่าจ้างเดือนละ 5 หมื่นบาท
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญา 489/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2569 เข้าตรวจค้นห้องพัก 558/660 คอนโดฯ แห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ก่อนจับกุมตัว นายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือวาว อายุ 44 ปี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และไอแพด
สืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ได้ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชี “เจาะลูกหนัง วาว77ดาว” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5,329 ราย และมียอดกดถูกใจคลิปสูงถึง 14,800 ครั้ง มีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญ คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำ เมื่อเริ่มมีแฟนคลับหลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นพนันออนไลน์ ผ่าน Line ID และเว็บไซต์ และเมื่อตรวจสอบก็พบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง 2 เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรตตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น
ทั้งนี้ ระหว่างเข้าตรวจค้นพบว่า นายจารุวัฒน์ กำลังพักผ่อน หลังจากไลฟ์สดฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่าง สหรัฐอเมริกาและเบลเยียม อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป