เร่งล่าตัว “รินริน” ขยายผลหาต้นตอขบวนการลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติ

ผบช.ปส. เผยคืบหน้าคดีแอร์มีนา อยู่ระหว่างสืบสวนหาตัว “รินริน” ผู้ใช้ชื่อติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงขยายผลหาขบวนการลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติ
วันนี้ (7 ก.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติ ที่เชื่อมโยงกับคดีนางสาวมีนา แอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลีย ว่า ในช่วงบ่ายวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าคดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางขยายผลในคดีดังกล่าว
โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและการสอบสวน รวมถึงการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่าย โดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อหาต้นตอของขบวนการ
สำหรับความคืบหน้าภายหลังการฝากขังผู้ต้องหา 2 ราย เมื่อวานที่ผ่านมา พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วน แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผล จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “รินริน” ซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล ซึ่งบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่นั้นพล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าของเราหมดแล้ว แต่เราจะทำการตรวจสอบไปจนสุดทาง
ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลชื่อ “รินริน” ว่าเป็นชายหรือหญิง รวมถึงเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดกี่คน เนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จ และเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทาง จึงต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปจำนวนผู้ร่วมขบวนการ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนางสาวมีนาในประเทศออสเตรเลีย พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า เจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล โดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลีย