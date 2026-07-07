"เบนซ์ เรซซิ่ง" พาแม่ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ปมโดนอดีตทนายเบี้ยวเงินประกันตัว 3 ล้าน เผยก่อนหน้านี้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้คืนเงิน ลั่นคนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคม
วันนี้(7 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.3452/2562 ที่นางสุพรเพ็ญ วรโรจน์เจริญเดช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง อดีตทนายความและที่ปรึกษาพรรคการเมือง เป็นจำเลย ในข้อหาฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
คำฟ้องโจทก์ระบุพฤติการณ์สรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 จำเลยนำความเท็จมาฟ้องโจทก์ต่อศาลอาญาเป็นคดีหมายเลขดำ อ.3534/2560 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ทำให้เสียหาย หมิ่นประมาท กล่าวหาโจทก์ได้บังอาจเอาไปเสียซึ่งเอกสารสัญญาจ้างทำของ และวันที่ 6 ต.ค.2560 โจทก์ได้นำสัญญาดังกล่าวไปใช้เป็นพยานหลักฐานเท็จในคดีของศาลแพ่ง ความจริงโจทก์ไม่ได้เอาไป และโจทก์ไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเท็จ ขณะจำเลยฟ้องโจทก์คดีดังกล่าว จำเลยเป็นทนายความ ต่อมาถูกสภาทนายความฯ ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561 การกระทำของจำเลยมีเจตนาทุจริต ต้องการให้โจทก์ได้รับโทษทางอาญา และเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2561 จำเลยเบิกความเท็จในคดีหมายเลขดำ อ.3534/2560 (ศาลพิพากษายกฟ้อง)
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก นายศิวาวิทย์ จำเลย 2 ปี
ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน
นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ “เบนซ์ เรซซิ่ง” ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนมากับมารดาเพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาโดยมาในฐานะโจทก์ที่ยื่นฟ้องทนายความที่เคยว่าจ้างเรื่องประกันตัวไปและไม่คืนเงินจำนวน 3.1 ล้านบาท และศาลแพ่งได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้ให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนไปแล้ว แต่ภายหลังก็ไม่มีเงินมาชดใช้คืน มีเพียงแค่คำสั่งล้มละลาย หลังจากนั้นพอมีคำสั่งให้คืนเงินทางนายศิวาวิทย์ก็ได้มาฟ้องกลับมารดาของตนว่านำเอกสารไปฟ้องโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในวันที่ไต่สวนมูลฟ้องศาลก็ได้ยกฟ้องไปแล้วเนื่องจากไม่มีมูล การกระทำแบบนี้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เพราะเป็นทนายความมีความรู้ทางกฎหมายแต่กลั่นแกล้งมารดาตนให้รับโทษทางอาญา ตนไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ฟ้องกลับไปฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษามาแล้วในปี 2565 จำคุก 2 ปี ในข้อหาเบิกความเท็จ และ 1 ปีในข้อหาฟ้องเท็จ แต่ชั้นศาลอุทธรณ์พิพากษาลดเหลือ 8 เดือน ซึ่งคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายฎีกาสู้
นายอัครกิตติ์ กล่าวอีกว่า ตนมองว่าคดีนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถและเป็นทนายความ เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ เคยได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ไม่ควรที่จะนำตำแหน่งหรืออำนาจใด ๆ มากลั่นแกล้งประชาชน เหมือนหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นที่มีคดีความอยู่ แบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคม
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาเคยมีการเจรจาหรือขอให้ถอนฟ้องหรือไม่
นายอัครกิตติ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมานายศิวาวิทย์ไม่เคยเข้ามาไกล่เกลี่ย มีแต่เข้ามากลั่นแกล้ง ซึ่งตนก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเพื่อป้องกันไว้แล้ว ส่วนก่อนหน้านี้ที่เลือกเข้ามาเป็นทนายความเพราะเป็นคนรู้จักแนะนำมาอีกที ตนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ก็มีการแอบอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต สามารถช่วยเหลือเรื่องคดีความได้ เพราะตอนนั้นตนก็ไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเมื่อมีทนายเข้ามาทางเราก็ไว้ใจ แต่สุดท้ายก็ถูกหลอกและเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตนมองว่าความยุติธรรมยังมีอยู่แต่ใช้ระยะเวลานานเนื่องจากคดีนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว
เมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่ามีเพียงทนายความโจทก์และตัวโจทก์มาศาล ขณะที่จำเลยได้รับหมายฟังคำพิพากษาแล้วไม่มา ศาลจึงมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยได้รับหมายทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่มาตามนัดไม่สามารถติดต่อได้ส่อถึงพฤติการณ์หลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันเต็มจำนวน โดยให้เลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่ 7 ส.ค.2569 เวลา 09.00 น. พร้อมฟังผลการจับกุมจำเลยมาฟังคำพิพากษา
นายอัครกิตติ์ กล่าวภายหลังศาลเลื่อนว่า ในวันนี้จำเลยไม่มาตามนัดเพื่อฟังคำพิพากษาศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันก่อนเลื่อนนัดเป็นวันที่ 7 ส.ค. 2569 ตนมองว่าในวันนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหลบหนี ตอนที่หลอกลวงยังกล้าทำ แต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษา ก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวให้เข้ามาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วย