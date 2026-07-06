"ผู้ว่าฯ ระนอง-ผบก.ภ.จว." ปล่อยแถวเปิดยุทธการ 90 วัน ล่าขบวนการค้ายาเสพติด

ระนองเปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้น
วันนี้ (6 ก.ค.) ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) และนายวิธรัช รามัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวระดมพลเปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่ายความมั่นคงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.ธนวัตร กล่าวว่า ได้สั่งการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในจังหวัดระนอง ยกระดับการหาข่าวและเดินหน้าสืบสวนเชิงลึกเพื่อทำลายโครงสร้างองค์กรอาชญากรรม โดยให้เน้นจับกุมรายย่อยแล้วขยายผลให้ถึงนายทุนใหญ่ ลุยสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงตามแนวชายแดนธรรมชาติ และใช้มาตรการทางกฎหมายฟอกเงินเพื่ออายัติตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่ชุมชนได้
จากนั้น ได้ร่วมปล่อยขบวนรถปฏิบัติการเพื่อออกตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกัน และกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนอง แสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม