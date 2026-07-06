“เต้ มงคลกิตติ์” จี้นายกฯ รับผิดชอบปมโกงสอบท้องถิ่น ลั่น! ต้องลาออก

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (สส.เต้ 007) ผู้จดแจ้งจัดตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” ได้เดินทางมาที่วัดเขมาภิรตาราม ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อพบปะน้องๆนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นกลุ่มฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายภาพ ถ่ายคอนเทนต์ และขอให้เซ็นลายเซ็นอย่างต่อเนื่อง
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีเสียงตอบรับจากน้องๆไปในทิศทางที่ดี หลายคนสนใจในนโยบายไดโนเสาร์ของตน ซึ่งคงต้องรอให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะสามารถทำให้นโยบายเป็นจริงได้ มีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะปีนี้ไม่แน่ใจว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จะไปรอดหรือไม่ เพราะในเดือนนี้จะมีคดีสำคัญหลายคดีที่อาจส่งผลต่อรัฐบาล ทั้งคดีเกี่ยวกับการกู้เงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งศาลนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่ 9 กรกฎาคม รวมถึงคดีบาร์โค้ดที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประเด็นที่สำคัญ คือ จากมติที่ประชุมวุฒิสภา ที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. 2561 หรือ ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากเป็นเรื่องจริง อาจมีการแทรกแซงการนิรโทษกรรมคดีทุจริตการเลือกตั้ง อยากให้คณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนให้ชัดเจน มิเช่นนั้นการทุจริตสอบท้องถิ่นก็อาจถูกนิรโทษกรรมไปด้วย
สำหรับประเด็นการเมืองท้องถิ่น ตนเคยเตือนนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ไม่มีการดำเนินการ ทำให้เกิดการทุจริตอย่างโจ่งแจ้ง หลังจากนี้ตนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด พร้อมชี้ช่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเส้นทางการทุจริต ตั้งแต่ผู้สอบผ่านกว่า 9,000 คน เชื่อมโยงเส้นทางการเงิน ฐานข้อมูลโทรศัพท์ และการติดต่อสื่อสาร จนไปถึงผู้บงการรายใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่าทุกคนรู้ว่าเป็นใคร
อย่างไรก็ตาม นายมงคลกิตติ์ ยังวิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่มีอำนาจโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทย ว่าควรลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอีกด้วย