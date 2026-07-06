สลดไฟไหม้บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แม่กับลูกสาวนอนอยู่ในห้องหนีไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิต พร้อมสุนัข 1 ตัวo

เมื่อเวลา 04.10 น. วันที่ 6 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยงามวงศ์วาน 15 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และรถน้ำจากเทศบาลนครนนทบุรี เร่งระดมฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 1 ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ เพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง จนตัวบ้านบริเวณชั้น 2 ได้รับความเสียหายทั้งหมด หลังเพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบริเวณตัวบ้าน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ภายในห้องนอนชั้นที่ 2 ของตัวบ้าน ทราบชื่อต่อมาคือ 1.นางสมร มีวงศ์อุโฆษ อายุ 82 ปี มารดา อาชีพข้าราชการเกษียณ และ 2.น.ส.ปรียารัตน์ นิติธรรมกวิน อายุ 41 ปี ลูกสาว สภาพศพไหม้เกียมอยู่ในกองเพลิง พบสุนัขเสียชีวิต 1 ตัว บริเวณหน้าบ้าน เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ
จากการสอบถาม นางธนมณฑน์ จาตุรงค์คกุล อายุ 70 ปี เพื่อนบ้านหลังติดกัน กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณตี 3 กว่าๆ ขณะตนกำลังนอนหลับอยู่ ได้ยินเสียงรถแต่คิดว่าเป็นรถขยะเพราะปกติจะเข้ามาเก็บทุกวันจันทร์ จนเพื่อนบ้านตะโกนแจ้งว่าไฟไหม้ ตนจึงรีบนำรถยนต์ออกจากตัวบ้าน ซึ่งขณะนั้นเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง บ้านหลังดังกล่าวมี 2 แม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน ตัวคุณแม่ไม่ค่อยแข็งแรง ส่วนลูกสาวไม่ค่อยปกติ (น่าจะเป็นออทิสติก) และในบ้านเลี้ยงสุนัข ประมาณ 7-8 ตัว คงโดนไฟคลอกตายทั้งหมด เพราะปกติเจ้าของบ้านจะขังสุนัขไว้ในบ้าน เห็นมี 1 ตัว ที่วิ่งหลุดออกมาตายหน้าบ้าน ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ตนไม่ทราบ ปกติเจ้าของบ้านชอบจุดเทียน ไม่ชอบใช้ไฟฟ้า และจุดยากันยุงให้สุนัข
ตนรู้สึกสงสารเพราะเจ้าของบ้านไม่เคยถูกกับใครในซอยเลย เพราะว่าเขาชอบปล่อยให้สุนัขไปกัดและขับถ่าย รื้อถังขยะสกปรก ชาวบ้านมีการแจ้งโทรร้องเรียนกับเทศบาลแล้วหลายครั้ง มีแต่บ้านตนที่คุยกับเขาหลังเดียว ตนคิดว่าคงไม่มีใครเข้าไปวางเพลิง ปกติแล้วเจ้าของบ้านจะไม่ให้ใครเข้าบ้าน และล็อคประตูตลอด ตัวเจ้าของบ้านเป็นคนมีฐานะ ทำงานข้าราชการเกษียณ เคยทำงานอยู่ในศาลแต่ไม่ทราบว่าที่ไหน มีบ้านเช่า และที่ดินที่จ.ชัยภูมิ ตอนนี้เห็นมีญาติเดินทางมาถึงแล้ว
นายกัณฑ์คุปต์ ฐานุพงษ์ภิญโญ อายุ 49 ปี เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุ ช่วงเวลา 04.00 น. ตนกำลังนั่งทำงานอยู่ได้ยินเสียงดังผิดปกติ จึงเปิดกล้องวงจรปิดห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านฝั่งตรงข้าม จึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งก็ใช้เวลามาที่เกิดเหตุรวดเร็ว และสามารถควบคุมเพลิงได้ มาทราบอีกทีพบว่าคุณป้ากับลูกสาวถูกไฟคลอกเสียชีวิตบนห้องนอนชั้น 2 รู้สึกเสียใจ เนื่องจากก่อนเสียชีวิตคุณป้าได้มาปรึกษาตนว่าจะตัดต้นไม้ที่บ้าน ขอให้ช่วยหาช่างให้ ตนก็กำลังประสานให้อยู่ ก็ไม่คิดว่าจะประสบเคราะห์กรรมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป