"ครูปรีชา เจ๊บ้าบิ่น" รอดคุก ศาลอาญาให้ประกันตัว วงเงิน 50,000 บาท

"ครูปรีชา เจ๊บ้าบิ่น" รอดคุก ศาลอาญาให้ประกันตัว วงเงินคนละ 50,000 บาท
วันนั้ (6 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.3448/67 ที่ พนักงานอัยการ ฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา และนางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือเจ๊บ้าบิ่น พวกรวม2 คนเป็นจำเลยในความผิดฐาน ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหาย, ร่วมกันฯเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ, แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก นายปรีชา และน.ส.รัตนาพร 6 เดือนไม่รอลงอาญา ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ
ต่อมานายปรีชา จำเลยที่ 1 และ น.ส.รัตนาพร จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์คดี
ศาลอาญา พิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับการปล่อยชั่วคราวตลอดมา โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์หลบหนี อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท โดยจำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ศาลให้ยึดหลักประกันและทำสัญญาประกัน และแจ้งบริษัทประกันให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด