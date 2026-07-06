“โจ๊ก” รับทราบข้อหาคดีสินบนทองคำ เตรียมชี้แจงเป็นหนังสือ ก่อนคณะไต่สวนอิสระนัดไต่สวน 27 ส.ค.นี้

“โจ๊ก” รับทราบข้อหาคดีสินบนทองคำ เตรียมชี้แจงเป็นหนังสือ ก่อนคณะไต่สวนอิสระนัดไต่สวนนัดแรก 27 ส.ค.นี้
วันนี้ (6 ก.ค.) ความคืบหน้ากรณี ที่ศาลฎีกา สนามหลวง คณะกรรมการไต่สวนอิสระ ที่ตั้งขึ้นโดยประธานศาลฎีกา ได้นัด นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. นายสมบัติ ธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช.(ในขณะนั้น) นายสุรสิทธิ์ พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์รวม 4 คน ในความผิดเกี่ยวกับปฎิบัติหน้าที่มิชอบ
กรณีที่นายเอกวิทย์เรียกรับ สินบนทองคำ 246 บาท จากพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ที่ถูกป.ป.ช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
ต่อมาเวลา 14.20 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.หรือ “โจ๊ก"และ นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความ ได้ออกมาจากห้องพิจารณาศาลฎีกา ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับกล่าวว่ารายละเอียดจะให้ทนายความให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
นายสัญญาภัชระ ทนายความ กล่าวว่า วันนี้เดินทางมา เพราะผู้ไต่สวนอิสระมีหนังสือให้มารับทราบข้อกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าทุจริต ประพฤติมิชอบเรื่องสินบนทองคำ ซึ่งคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งพฤติการณ์ในคดีให้รับทราบ ซึ่งถือเป็นการแจ้งพฤติกรรมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพราะก่อนหน้านี้ทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเท่านั้น บางเรื่องเราก็เพิ่งรับทราบครั้งแรก
หลังจากนี้จะมีการยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค ประกอบกับการชี้แจงด้วยวาจาด้วย ที่องค์คณะผู้ไต่สวนอิสระ นัดไต่สวนเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 27 ส.ค.2569
ส่วนในวันนี้ใช้เวลานานเพราะพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ใช้เวลาอธิบายเรื่องที่ถูกเเจ้งข้อหาให้ คณะกรรมการไต่สวนอิสระรับทราบ
คดีนี้เราสู้มาเเต่เเรกว่า การดำเนินคดีเป็นอำนาจของ คณะกรรมการไต่สวนอิสระ ไม่ใช่อำนาจของ ป.ป.ช.หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจที่เป็นคู่กรณี
เเต่ปัญหาคือคดีนี้ ที่มาจากมูลเหตุเดียวกัน ทางตำรวจได้มีการส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริต และ มีการร้องไปยังสภา ส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนตั้งองค์คณะผู้คนอิสระทั้ง 9 คนขึ้นมา
ซึ่งตนมองว่าเป็นความลักลั่นคดีเดียวกันมีการดำเนินคดี 2 ที่ ทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีเเรก เเต่เมื่อเริ่มดำเนินการกลับไม่มีมาตรฐาน เเล้วต่อไปหากมีกรณีเเบบนี้เป็นเคสที่ 2 จะทำอย่างไร การดำเนินคดีสองที่ จะเป็นภาระของผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่รู้ว่าจะต่อสู้คดีตรงไหนกันแน่
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว คณะผู้ไต่สวนอิสระ แจ้งข้อกล่าวหาด้วยมติ 9 ต่อ 0 จะเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ เป็นผลลบในการต่อสู้คดีของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือโจ๊ก ในอนาคตหรือไม่
ทนายความระบุว่า ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์หรือ โจ๊ก ไม่เคยได้ชี้แจง รวมถึงไม่ได้ตอบโต้ผ่านทางโซเชียล และต่อสู้ในขบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้นไม่ควรด่วนสรุป แต่ยอมรับว่ารายละเอียดที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมบางส่วน เป็นไปตามที่สื่อนำเสนอจริง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบิ๊กโจ๊ก ก็ยังคงปฏิเสธตั้งแต่แรกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะกระทบรูปคดี