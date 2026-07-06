ยายวัย 65 ร้องถูกแก๊งโจ๋บุกห้องฟันประตู ตกใจช็อคเป็นลม แจ้งความ 2 เดือนคดีไม่คืบ

ยายวัย 65 ปี ร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ถูกแก๊งวัยรุ่นบุกห้องฟันประตูเสียหาย เกิดตกใจจนหมดสติ แจ้งความผ่านมา 2 เดือนคดีไม่คืบหน้า
วันนี้ (6 ก.ค.) ที่สำนักงานเพจสายไหมต้องรอด ยายเพ็ญ อายุ 65 ปี ได้เข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างเร่งด่วน หลังจากคดีที่ตนและหลานสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกทำลายทรัพย์สินและใช้อาวุธมีดฟันประตูห้องพักจนพังเสียหาย แจ้งความเวลาผ่านมานานกว่า 2 เดือนแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าทางคดี
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโครงการเคหะเอื้ออาทร ถนนเพิ่มสิน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางเขน แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับชี้แจงกับผู้เสียหายว่าพยานหลักฐานในขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดี
ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. ขณะที่คุณยายเพ็ญกำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับหลานสาววัย 18 ปี ได้มีกลุ่มวัยรุ่นบุกขึ้นไปก่อเหตุสร้างความวุ่นวายที่ห้องพักชั้นบนก่อน
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ย้อนลงมาที่ห้องพักของคุณยายเพ็ญ แล้วใช้อาวุธมีดดาบฟันเข้าที่ประตูห้องอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พฤติกรรมที่อุกอาจดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคุณยายเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นเป็นลมหมดสติไปในที่เกิดเหตุ และไม่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวได้หลบหนีไปในช่วงเวลาใด
หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ คุณยายเพ็ญได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ทันที อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่อย่างใด ทั้งที่มีหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์และพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้คุณยายและครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้คุณยายเพ็ญยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนทราบชื่อหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ “นายต่อ” ซึ่งเป็นคนที่เคยรู้จักกับลูกชายของตน และเคยเดินทางมารับประทานอาหารที่ห้องพักชั้นบนมาก่อน แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่านายต่อมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวอะไรกับลูกชายของตนหรือไม่
จึงอยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และแสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
ด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ซึ่งเป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในคดีนี้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า คดีดังกล่าวไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด เนื่องจากมีทั้งพยานบุคคล พยานแวดล้อม และคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน
จึงขอฝากและจี้ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน ให้เร่งรัดทำงานและติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด เพราะผู้เสียหายต้องทนทุกข์และรอคอยความยุติธรรมมานานกว่า 2 เดือนแล้ว พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งใจและเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง เชื่อมั่นว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนภายในเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น