ก.ต.มติเอกฉันท์แต่งตั้ง "วีระพงศ์ สุดาวงศ์" ประธานศาลฎีกาคนใหม่

ที่ประชุมก.ต.มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง "วีระพงศ์ สุดาวงศ์" รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 52
วันนี้ (6 ก.ค.) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีการประชุมวาระสำคัญ คือ การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการวาระวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป
สำหรับประวัติ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานศาลฎีกาป
ประวัติการศึกษา จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตฑิตยสภา
ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา
- รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
- ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1
- อธิบตีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทจริตและประพฤติมิชอบกลาง
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
ตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นฎีกา (ก.ต.)
ราชการพิเศษ
- ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ประธานคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม
- ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดี
- ประธานคณะทํางานศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาศาศาลยุติธรรม