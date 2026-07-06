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ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 6 ก.ค. 2569 พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ สารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถรับส่งนักเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงรุดตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปากคลองรังสิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่อาสาหงสกุล

ในที่เกิดเหตุพบ รถตู้รับส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน ป้ายแดง ก - 1076 อุทัยธานี (สวมทะเบียนมา) ได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหัก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 14 ราย เป็นนักเรียน 13 คน และคนขับรถอีก 1 คน เจ้าหน้าที่ มูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ ต้องเร่งนำตัวส่งโรงเรียนพยาบาลเปาโล รังสิต จำนวน6 ราย และโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสอีก 8 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการตัดกระแสไฟ ในจุดเกิดเหตุทันที เพื่อความปลอดภัย

จากการสอบถาม นายสถาพร ภุจอมจิตร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวัดนาวง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุและนั่งอยู่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับ ได้เปิดเผยถึงนาทีชีวิตระทึกขวัญว่า "คนขับมีอาการแบบสลึมสลือครับ แล้วพอขี่ออกมาก็มีรถเทรลเลอร์ จอดอยู่ข้างหน้า คนขับเลยหักหลบแล้วไปแฉลบฟุตบาทพุ่งขึ้นไปข้างบนชนเสาไฟฟ้า ตอนนั้นผมตกใจมาก เพราะนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลย พอรถชนนิ่งแล้วเพื่อนก็พยายามเปิดประตูรถเพื่อจะหนีออกมา ผมกำลังจะวิ่งตามลงไป แต่ปรากฏว่ามันมีประกายไฟระเบิดขึ้นมาเสียงดังตรงหน้าประตูพอดี เลยต้องพากันวิ่งย้อนกลับเข้าไปในรถ แล้วเปลี่ยนไปปีนหนีออกทางฝั่งประตูคนขับแทนครับ"

นายสถาพร เล่าต่อด้วยน้ำเสียงยังไม่หายตกใจว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถรับส่งประจำที่ตนเองและเพื่อนๆ ใช้เดินทางไปเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยในวันนี้มีนักเรียนโดยสารมาด้วยกันทั้งหมด 17 คน และเรียนอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว

พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ สารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และได้ทำการตรวจสอบและบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้จะต้องรอให้อาการของ ผู้ขับขี่รถตู้ทุเลาลงเสียก่อน จึงจะดำเนินการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เบื้องต้นตำรวจพบว่า รถตู้คันดังกล่าว เป็นรถตู้ที่ถูกสวมทะเบียน นำมาขับรับ-ส่งนักเรียน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป






ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย
ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย
ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย
ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย
ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย