ระทึกรถรับส่งนกเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าสาธิต ม.รังสิต ไฟลุกพรึบ บาดเจ็บ 14 ราย

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 6 ก.ค. 2569 พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ สารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถรับส่งนักเรียนพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงรุดตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปากคลองรังสิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่อาสาหงสกุล
ในที่เกิดเหตุพบ รถตู้รับส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน ป้ายแดง ก - 1076 อุทัยธานี (สวมทะเบียนมา) ได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหัก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 14 ราย เป็นนักเรียน 13 คน และคนขับรถอีก 1 คน เจ้าหน้าที่ มูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ ต้องเร่งนำตัวส่งโรงเรียนพยาบาลเปาโล รังสิต จำนวน6 ราย และโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสอีก 8 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการตัดกระแสไฟ ในจุดเกิดเหตุทันที เพื่อความปลอดภัย
จากการสอบถาม นายสถาพร ภุจอมจิตร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวัดนาวง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุและนั่งอยู่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับ ได้เปิดเผยถึงนาทีชีวิตระทึกขวัญว่า "คนขับมีอาการแบบสลึมสลือครับ แล้วพอขี่ออกมาก็มีรถเทรลเลอร์ จอดอยู่ข้างหน้า คนขับเลยหักหลบแล้วไปแฉลบฟุตบาทพุ่งขึ้นไปข้างบนชนเสาไฟฟ้า ตอนนั้นผมตกใจมาก เพราะนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลย พอรถชนนิ่งแล้วเพื่อนก็พยายามเปิดประตูรถเพื่อจะหนีออกมา ผมกำลังจะวิ่งตามลงไป แต่ปรากฏว่ามันมีประกายไฟระเบิดขึ้นมาเสียงดังตรงหน้าประตูพอดี เลยต้องพากันวิ่งย้อนกลับเข้าไปในรถ แล้วเปลี่ยนไปปีนหนีออกทางฝั่งประตูคนขับแทนครับ"
นายสถาพร เล่าต่อด้วยน้ำเสียงยังไม่หายตกใจว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถรับส่งประจำที่ตนเองและเพื่อนๆ ใช้เดินทางไปเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยในวันนี้มีนักเรียนโดยสารมาด้วยกันทั้งหมด 17 คน และเรียนอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ สารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และได้ทำการตรวจสอบและบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้จะต้องรอให้อาการของ ผู้ขับขี่รถตู้ทุเลาลงเสียก่อน จึงจะดำเนินการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เบื้องต้นตำรวจพบว่า รถตู้คันดังกล่าว เป็นรถตู้ที่ถูกสวมทะเบียน นำมาขับรับ-ส่งนักเรียน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป