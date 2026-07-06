เพลิงไหม้คอนโดชั้น 5 ย่านลาดพร้าว มีผู้ติดค้าง 1 ราย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว

เกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดชั้น 5 ย่านลาดพร้าว มีผู้ติดค้าง 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟและดำเนินการช่วยเหลือ ล่าสุดวบคุมเพลิงสงบแล้ว
วันนี้ (6 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 09.24 น.ที่ผ่านมา รับแจ้งผ่านสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียม ภายในซอยนาคนิวาส 42-44 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวกำลังเร่งเดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 8 ชั้น เพลิงลุกไหม้ชั้นที่ 5 เบื้องต้นมีผู้ติดค้าง 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ต่ออมาเวลา 09.43 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และสามารถช่วยเหลือผู้ติดค้างลงมาได้แล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบต่อไป