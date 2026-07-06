จ่อคุมตัวฝากขัง “อุทัย-นันทวัฒน์” ขบวนการลอบขนผงขาวไปออสเตรเลีย

รอง ผบช.ปส. เผยพนักงานสอบสวนเตรียมนำตัว “อุทัย-นันทวัฒน์” ขบวนการลอบขนเฮโลอีนไปออสเตรเลีย ส่งศาลอาญาฝากขัง พร้อมค้านประกันตัว
วันนี้ (6 ก.ค.) พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. เปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลีย ว่า วันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัว นายอุทัย อายุ 42 ปี และนายนันทวัฒน์ อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดา ภายในเวลา 11.00 น. พร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้อง
โดยภายหลังควบคุมตัวและสอบปากคำ ผู้ต้องหาได้ซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ พล.ต.ต.สมบูรณ์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งขณะนี้ บช.ปส. อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม ส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีน ผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้ จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่
พล.ต.ต.สมบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางการสืบสวนในส่วนของ นายอุทัย และ นายนันทวัฒน์ ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้ และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่น โดย นายอุทัย อ้างว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว 3 ครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ ขณะเดียวกัน จากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่า ห้องเช่าใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่นายอุทัยเช่าไว้ น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็กและกระจายยาเสพติด โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดไปยังปลายทางใดบ้าง รวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวน จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้