ปคม.จับ"เจ๊เฟรช" เจ้าของคาราโอเกะ "ค.แข็ง" พังงา ลวงเพื่อนลูกสาววัย 15 ค้ากาม

ตำรวจ ปคม.บุกจับ"เจ๊เฟรช" เจ้าของร้าน "ค.แข็ง" คาราโอเกะพังงา ลวงเพื่อนลูกสาววัย 15 ขายบริการทางเพศ เหยื่อแฉถูกหักหัวคิวครั้งละ 3-5 ร้อยบาท
วันนี้ ( 5 ก.ค. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.จักรภัทร กลิ่นอ่อน สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.หทัยกาญจน์ หรือเฟรช อายุ 35 ปี ในความผิดฐาน "ค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี เด็ก,เป็นธุระจัดหา เพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณี โดยเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี, เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีโดยมีบุคคลอายุไม่เกินแปดปีทำการค้าประเวณีร่วมอยู่ด้วย,เพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณี โดยเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี, ช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นฯ,โดยทุจริตร่วมกันรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี,พรากเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร, ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ" พร้อมของกลางเงินสดจำนวน 2,500 บาทและ โทรศัพท์มือถืออีก 1 เครื่อง ได้ที่ร้าน "ค.แข็ง คาราโอเกะ" ในพื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ร่วมกับ พมจ.พังงา, องค์กร The Exodus Road thailand และองค์กร Our Rescue ประเทศไทย สืบทราบว่าร้านคาราโอเกะดังกล่าวลักลอบค้าประเวณีเด็ก โดยเปิดให้บริการมากว่า 5 ปี มี น.ส.หทัยกาญจน์ เป็นเจ้าของร้าน คอยเชียร์แขก หาลูกค้าให้เด็ก เพื่อให้นักดื่มพาเด็กสาว ในร้านออกไปร่วมประเวณีบริเวณโรงแรมใกล้ ๆ จึงได้วางแผนล่อซื้อจับกุม น.ส.หทัยกาญจน์ ได้พร้อมของกลางดังกล่าว นอกจากนี้ได้ทำการช่วยเหลือเหลือ น.ส.มิว (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เหยื่อค้ามนุษย์ได้ 1 ราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังอีกส่วนหนึ่ง เข้าตรวจค้นภายในร้านคาราโอเกะ พบพนักงาน จำนวน 4 คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นบุตรสาวแท้ ๆ ของ น.ส.หทัยกาญจน์ อายุเพียง 16 ปี ส่วนพนักงานอีก 3 คน อายุเกิน 18 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เชิญตัวทั้งหมด ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา เพื่อทำการซักถาม
โดย น.ส.มิว ได้ให้การว่า ตนเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของร้าน ชักชวนกันมาจาก จ.เชียงใหม่ เพื่อมาเที่ยวและพักอยู่ที่ร้านได้ประมาณ 20 วัน จากนั้น น.ส.หทัยกาญจน์ ได้ชักชวนให้ทำงาน และรับงานขายบริการทางเพศ โดยตั้งค่าตัวอยู่ที่ 1,500 – 2,500 บาทแต่ขอหักค่าหัวคิว ครั้งละ 300-500 บาท ซึ่งตนรับงานไปแล้วถึง 9 ครั้ง
สอบสวน น.ส.หทัยกาญจน์ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัว ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆ และช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้าประเวณีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป