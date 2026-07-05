บุกรวบสองบอสจีนขบวนการอุ้มบุญผิด กม. หนีกบดานพัทยา

ตำรวจกองปราบร่วมกับสืบ ตม. ตามแกะรอยรวบสองหัวหน้าใหญ่ขบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมาย หนีจากเมืองจีนมากบดานพัทยา
วันนี้ (5 ก.ค.)พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปชก.ตร., พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป., พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป.และ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. นำกำลังจับกุม นายเยียน อายุ 43 ปีและ น.ส.มี่ อายุ 33 ปี ทั้งสองสัญชาติจีน ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) ได้รับการประสานจากทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ช่วยจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองที่ร่วมขบวนการอุ้มบุญโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีหมายจับของสำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองหางโจว สาขาเขตหลินผิง มณฑลเจ้อเจียง หลังหลบหนีเข้ามากบดานยังประเทศไทย
โดยทั้งสองถูกออกหมายจับในความผิดฐาน ประกอบธุรกิจการแพทย์โดยผิดกฎหมาย โดย นายเยียน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าองค์กรที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการสถานที่จัดตั้ง ขบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมาย ดำเนินกิจการในนามบริษัท Hangzhou Shengbao Medical and Health Technology Co., Ltd. มีการแอบอ้างและลักลอบเปิดสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อให้บริการผสมเทียมและอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า มีลูกค้าหลงเชื่อจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย มีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมหาศาล นอกจากนี้ขบวนการดังกล่าวยังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับลูกค้าอีกรายหนึ่งในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดย้ายตัวอ่อน (Embryo transfer) ซึ่งพฤติการณ์นี้เกี่ยวพันกับฐานความผิดอาญาฐานอื่นๆ ที่ทางการจีนอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนอีกด้วย
ในส่วนของ น.ส.มี่ นั้น เป็นผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายอุ้มบุญผิดกฎหมายของบริษัท Hangzhou Shengbao Medical and Health Technology Co., Ltd. เช่นเดียวกับ นายเยียน อีกทั้ง น.ส.มี่ ยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของบริษัทดังกล่าว โดยได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้ทำการตลาดขยายฐานลูกค้า และชักชวนหาสมาชิกหรือเหยื่อให้เข้ามาติดต่อใช้บริการอุ้มบุญในสถานพยาบาลเถื่อนดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนหลบหนีมามาพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงนำกำลังจับกุมพร้อมแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาจักร ก่อนควบคุมตัวส่งสำนักงานตรวจค้นเข้าเมืองเพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป