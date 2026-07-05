ผบ.ตร.สั่งล่าล้างบางทั้งเครือข่ายคดีแอร์สาวขนยา ขยายผลรุกฆาตตัวการใหญ่

ผบ.ตร. สั่งยกระดับล่าล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ คดี "แอร์โฮสเตส" ขนยาไปออสเตรเลีย ล่าสุดตร.บุกรวบ "มือแพ็ก" คาห้องพักย่านอยุธยา แกะรอยเชื่อมโยงสายตรงจากชายแดนพะเยา เตรียมใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันข้อหาหนักองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เผยประสานตำรวจออสเตรเลีย ขยายผลไร้รอยต่อ รุกฆาตตัวการใหญ่เบื้องหลัง
วันนี้ (5 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเป็นระบบตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย "บำบัดทุกข์ บำรงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล" โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) ยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมุ่งเป้าการสืบสวนไปยังผู้บงการ นายทุน และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่เพียงผู้ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติด และได้เน้นย้ำสั่งการให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดสืบสวนขยายผลเครือข่ายรายใหญ่ โดยเฉพาะขบวนการลำเลียงจากแนวชายแดนสู่พื้นที่ตอนใน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เดินหน้า “กดดันทุกมิติ” ทั้งสืบสวน ขยายผล ปราบปราม ยึดทรัพย์ และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
และลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยรักษามาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยึดกฎหมายเป็นหลัก
ล่าสุดคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งมีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ยกระดับคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน ขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง สามารถจับกุมผู้ต้องหามือแพ็กยาเสพติดพร้อมขยายผลสืบสวนทราบว่ารับกระเป๋าบรรจุยาเสพติดที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพัก จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการตรวจค้นห้องพักพบของกลางกระเป๋าลายช้างและคราบเฮโรอีน ซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลต่อเนื่องถึงผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ
จากแนวทางการสืบสวนพบว่า คดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศ จึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหา "มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ"
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีดังกล่าวของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด ล่าสุด AFP ระบุว่า ปัจจุบันของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดอยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันน้ำหนักสุทธิ และจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนขยายผลแบบไร้รอยต่อนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับขีดความสามารถในการสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการขยายผลแบบกัดไม่ปล่อย โดยไม่จบแค่การจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้า เช่น จับแอร์โฮสเตส หรือจับยาเสพติดล็อตแรก แต่ตำรวจมีการตั้งคณะทำงานบูรณาการหลายภาคส่วน อาทิ ศอ.ปส.ตร., กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจนครบาล สาวไปถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง ยุทธศาสตร์นี้เป็นการรุกฆาตเครือข่ายอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้การบูรณาการข้อมูลข่าวกรอง พยานหลักฐาน การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การพิสูจน์หลักฐาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ผู้จัดหา ผู้แพ็ก ผู้ลำเลียง ผู้ประสานงาน ไปจนถึงผู้สั่งการและผู้รับผลประโยชน์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่า การสืบสวนคดีนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยและต่างประเทศ การติดตามเส้นทางการเงิน รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามพยานหลักฐาน โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร