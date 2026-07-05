รวบเพิ่มอีก 1 คดีแอร์สาว คาหอพักอยุธยา สารภาพชายสวมฮู้ด ฝากเฮโรอีนไว้

MGR Online-นครบาลขยายผลคดีจับกุมแอร์โฮสเตสสาว ลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ล่าสุดบุกรวบผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก 1 ที่อยุธยา รับสารภาพ นายอุทัย ชายสวมฮู้ด เอามาฝากไว้ พอรู้ข่าวแอร์สาวถูกจับ กลัวความผิดรีบกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างไทยเทเฮโรอีนทิ้งชักโครก แล้วตระเวนโยนเศษซากทำลายหลักฐาน แต่ไม่รอด
วันนี้ (5 ก.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.สั่งการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น.และตำรวจ บก.สส.บช.น.ร่วมกันจับกุม นายนันทวัฒน์ อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดพะเยา ผู้ต้องหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า" พร้อมของกลาง เศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย จำนวน 7 ใบ และเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋า บรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน 2 ถุง น้ำหนักรวมถุงถุงละ 0.4 กรัม ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีน
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ได้ประสานข้อมูลตรงถึง ผบ.ตร.กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย (ABF) ได้ทำการจับกุมตัว น.ส.มีนา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่ง ขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์น พร้อมของกลาง เฮโรอีน น้ำหนัก 900 กรัม ที่ซุกซ่อนมาในซับในกระเป๋าผ้าลายช้างไทย จากการสืบสวนขยายผลขบวนการดังกล่าว ตำรวจได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยง และเข้าทำการตรวจค้นห้องพักของ นายนันทวัฒน์ ผู้ต้องหารายล่าสุด ที่หอพักแห่งหนึ่งใน ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
จากการสอบถาม นายนันทวัฒน์ ให้การยอมรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำ ซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน 6 ใบมาจาก นายอุทัย แต่ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย ตนเกิดความกลัว จึงได้ติดต่อกลับไปหา นายอุทัย ซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้ ตนจึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมด แล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐาน จากนั้นได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำ ขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ต่อมา พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น.นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น.นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐาน โดยจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข 4040 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จึงได้ทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้า นำมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเฮโรอีน
เบื้องต้นตำรวจได้ทำการบันทึกจับกุมและคุมตัว นายนันทวัฒน์ ส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป.